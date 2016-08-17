За два года предстоятельства Блаженнейшего Онуфрия УПЦ увеличилась почти на 500 приходов

Количество приходов Украинской Православной Церкви за два года предстоятельства Блаженнейшего митрополита Онуфрия увеличилось на 484.

Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) сегодня на брифинге по случаю второй годовщины интронизации Блаженнейшего митрополита Онуфрия, сообщает Центр информации УПЦ.

"За два года со времени избрания Блаженнейшего митрополита Онуфрия 123-м Предстоятелем УПЦ, Церковь росла как количественно, так и качественно. Количество наших приходов увеличилось на 484. Блаженнейший митрополит Онуфрий совершил 43 пастырские визиты в епархии, освятил 23 новых храма в разных уголках нашей страны. Канонизировано 13 новых святых", - рассказал митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ убежден, что эти статистические данные - свидетельство того, что "Церковь растет, Церковь живет, Церковь возрождается".

Митрополит Антоний отметил, что события последних двух лет легли тяжелым бременем на плечи украинцев и Украинскую Православную Церковь, "Церковь - это наши люди".

"Именно в 2014 году произошла революция, политический и экономический кризис, вооруженное противостояние на востоке Украины. И главным призывом митрополита Онуфрия был призыв к молитве. Наша Церковь, по словам Блаженнейшего митрополита Онуфрия, не разделяет украинцев на своих и чужих, на правильных и неправильных. Все мы являемся гражданами единой Украины, все мы разные, но все мы - дети Божьи", - сказал управляющий делами УПЦ.

Напомним, что решением Священного синода УПЦ от 24 февраля 2014 года митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий был избран Местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры. 13 августа 2014 года на Соборе епископов УПЦ митрополит Онуфрий избран Предстоятелем Украинской Православной Церкви. Интронизация состоялась 17 августа 2014 года.