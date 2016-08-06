Более 20 тысяч верующих УПЦ приняли участие в торжествах в честь Почаевской иконы Божией Матери

В Свято-Успенской Почаевской лавре 5 августа состоялись торжества, посвященные чудотворной иконе Божией Матери «Почаевская», в которых приняло участие более 20 тысяч православных христиан.

Об этом рассказал наместник Почаевской лавры митрополит Владимир (Мороз), сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Для всего православного мира это удивительный праздник. Во время земной жизни все мы хотим видеть чудо. Хотим лицезреть проявления или действие благодати Духа Святого, чтобы понять существует ли жизнь вечная. Но чтобы ответить на этот вопрос нужно всего лишь обратиться к истории. Когда в 1675 году монастырь был окружен 50-тысячной армией турок и татар, заступиться за обитель и населявшую его братию явилась Богородица и ангелы. И видели это чудо не один человек, а тысячи.

В смятении турки начали обстреливать небесную покровительницу лавры, но стрелы и ядра возвращались, поражая самих воинов. У нас до сих пор хранятся эти ядра, которыми турки стреляли в ангелов. Более того, некоторые из турецких захватчиков, наблюдая явление Божией Матери, приняли тогда христианскую веру.

В нашей обители более 60 лет служил протодиакон, который был родственником тех самых завоевателей, принявших христианство. Такие чудеса служат утверждением нашей веры и убеждают людей, что Божия Матерь благоволит к нам», - отметил митрополит Владимир.

Божественную литургию в день праздника в Преображенском соборе обители возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

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Также накануне чествования чудотворной иконы, в Почаевскую лавру вечером, 3 августа, пришли сразу три крестных хода: из города Здолбунов (Ровенская область), села Николаевка и паломники международного крестного хода из Польши, Белоруссии, Венгрии. Всего более 3 тысяч человек.