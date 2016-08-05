Более 3 тысяч паломников прибыло в Святую Лавру накануне празднования Почаевской иконы Богородицы

На входе в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру верующие со слезами радости на глазах становились на колени.

Вечером 3 августа 2016 года в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру прибыли сразу 3 крестных хода. А именно: паломники из города Здолбунов и села Николаевка Ривненской области и участники Международного крестного хода — белорусы, поляки, венгры и украинцы. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Перед входом в Почаевскую обитель уставшие верующие становились на колени. У многих из них на глазах блестели слезы. Сами паломники говорят, что в этот момент чувство радости и эмоционального подъема переполняло их.

Паломников встречали насельники Почаевской горы. На входе в обитель они окропляли всех участников крестных ходов святой водой. Иеромонах Никодим, которому выпало приветствовать паломников, от увиденного, тоже склонился на колени. Он объяснил, что радуется восстановлению древней традиции — осуществление пешего паломничества в Святую Почаевскую Лавру.

Самой маленькой участнице паломничества всего 5 месяцев. Свой путь в обитель на праздник она преодолела в детской коляске. В то же время самой старшей — Ульяне — 80 лет.

Участниками Международного крестного хода были, в основном, молодые люди. Они, по традиции взяли с собой в дорогу икону Богородицы. Образ Божией Матери парни и девушки несли на своих плечах.

Поляки такое расстояние преодолевают уже в четвертый раз. На этот раз, 24 июля, в Почаев отправилось тридцать верующих из разных городов Польши: из Варшавы, Люблина, Белостока, Бельца-Подлясского, Гайновки.

Напомним, 2 августа 2016 года состоялся восьмитысячный Крестный ход с урочища Вирля в Почаевскую Лавру. Верующие прошли тем историческим путем, которым в 1597 году монахи Почаевской горы перенесли чудотворную икону от имения Анны Гойской в святую обитель. А за день до того, в Лавру прибыл крестный ход из Ивано-Франковска.