Управляющий делами УПЦ подвел итоги Всеукраинского Крестного хода мира

Всеукраинский Крестный ход, несмотря на попытки провокаций и противодействие отдельных сил, мирно завершился в Киево-Печерской лавре.

Об этом во время брифинга заявил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крестном ходе УПЦ и в торжествах 27 июля в Киево-Печерской лавре приняли участие 100 тыс верующих

«Задача Крестного хода была одна единственная – молитва. Пройти такой путь верующим было нелегко: в зной идти по дороге это определенная жертва и внутренний подвиг, который брал на себя каждый человек. Но благодаря Богу люди совершили свой подвиг, и мы надеемся, что Господь пошлет людям мира и умиротворения, которого они просили. Именно этого сейчас не хватает каждому из нас. Мы такие разные, родились в разных регионах Украины, но у нас одна земля, одна отчизна и одна православная вера», - сказал митрополит Антоний.

Также управделами УПЦ добавил, что не все в пути прошло гладко, однако Господь помог верующим благополучно добраться до Киева.

«Вчера, когда я объявил людям, под Киевом, что Крестный ход завершается, и мы будем подвозить их, очень многие плакали, потому что не смогли совершить этот Крестный ход от начала до конца своими ногами. Плакали люди, начиная от старушек, и заканчивая детьми.

Но такое решение было принято после согласования с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

В МВД сказали, что не смогут обеспечить безопасность наших людей. Никто из нас не хотел беды, ведь кровь хотя бы одного человека никак нельзя оправдать.

В целом за эти три недели Крестного хода мы благодарны полиции, МВД и всем силовым структурам, которые делали все, для того, чтобы Крестный ход прошел мирно, несмотря на некоторых людей, которые не желали этой молитвы», - резюмировал митрополит Антоний.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в Крестном ходе с Владимирской горки и в торжествах в Киево-Печерской лавре 27 июля приняли участие 100 тыс верующих.

В Крестном ходе приняли участие более 80 тыс чел и около 20 тыс чел встречали шествие в Киево-Печерской лавре.