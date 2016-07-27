В Крестном ходе УПЦ и в торжествах 27 июля в Киево-Печерской лавре приняли участие 100 тыс верующих

В Крестном ходе Украинской Православной Церкви и в торжествах в Киево-Печерской лавре приняли участие 100 тыс верующих.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в Крестном ходе приняли участие более 80 тыс чел и около 20 тыс чел встречали шествие в Киево-Печерской лавре.

«Божией милостью Господь собрал для молитвы более 80 тысяч паломников. Именно столько человек, по подсчетам, шло от подножия памятника князю Владимиру к Киево-Печерской лавре. Учитывая то, что очень много людей ожидало крестоходцев уже возле Киево-Печерской лавры, можно считать, что сегодня с нами празднует около 100 тысяч наших верующих», - об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Напомним, что в Киеве на Европейской площади сегодня, 27 июля, состоялась торжественная встреча двух Крестных ходов с Востока и Запада Украины, которая была ознаменована звоном колоколов трех украинских лавр.

Встретившись, участники Крестного хода поднялись на Владимирскую горку, где Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий в сослужении представителей Поместных Церквей мира совершил молебен.

Во время Крестного хода с Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру Предстоятель УПЦ сделал небольшую остановку на улице Грушевского, на месте гибели активистов Майдана. Митрополит Онуфрий возложил цветы и совершил заупокойную литию.