7 советов афонских святых и старцев тем, кто постится

На Крестопоклонной седмице, в середине Великого Поста, для укрепления духовных сил постящихся православных христиан во всех церквях выставлен для поклонения Крест Господень.

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Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в Крестопоклонную неделю призвал верующих не оставлять подвигов поста и молитвы.

Для всех, кто взял на себя подвиг Великого поста и для тех, кто только хотел бы начать поститься, подборка изречений святых и старцев - подвижников православной веры на Горе Афон - о посте и воздержании.

1. Если кто-то болен, то он имеет оправдание есть скоромное в пост — общие правила на него не распространяются. Если кто-то съел в пост скоромное не по болезни, а по (духовной) немощи, то он должен просить: "Прости меня, Боже мой", — он должен смириться и сказать "согреших". Такого человека Христос не станет казнить. Однако если человек здоров, то он должен поститься. (Преп. Паисий Святогорец).

2. В период Поста нужно воздерживаться не только от пищи, но, главное, от злых похотей. Всякий христианин, желающий достигнуть спасения, должен собрать свои мысли и употребить решимость к тому, чтобы жить проще, скромнее, направить усердие не к внешнему, а к внутреннему украшению. Внешний сосуд разрушается, распадается, становится добычей червей, подвергается тлению. А красота души не только не подвержена тлению, но наоборот, благоукрашаемая Духом Божиим она облагораживается всё больше и больше (Старец Ефрем Филофейский).

3. Можно много поститься, много молиться и много добра делать, но если при этом будем тщеславиться, то будем подобны бубну, который гремит, а внутри пустой. Тщеславие опустошает душу, и много надо опыта, нужна долгая борьба, чтобы победить его. В монастыре я от опыта и от Писания узнал о вреде тщеславия, и теперь день и ночь прошу у Господа Христова смирения. Это большая и непрестанная наука (Преподобный Силуан Афонский).

4. Некоторые, соблюдая положенные посты, не отказываются, однако ж, удовлетворять желание поесть вдоволь и сладко, чем вполне уничтожается достоинство поста (Преподобный Никодим Святогорец).

Согласно святому Григорию Синаиту, существует три степени удовлетворения голода: воздержание - когда после еды остается еще чувство голода, доволь - когда не испытываешь голода и не отягощаешься, и сытость - когда отягощаешься немного.

Сохраняя гортань от многоядения, храни ее и от осуждения, срамословия и празднословия, помня, что за каждое праздное слово мы дадим ответ на Страшном Суде (см.: Мф. 12, 36). (Преподобный Никодим Святогорец).

5. В период Поста нужно воздерживаться не только от пищи, но, главное, от злых похотей. Всякий христианин, желающий достигнуть спасения, должен собрать свои мысли и употребить решимость к тому, чтобы жить проще, скромнее, направить усердие не к внешнему, а к внутреннему украшению. Внешний сосуд разрушается, распадается, становится добычей червей, подвергается тлению. А красота души не только не подвержена тлению, но наоборот, благоукрашаемая Духом Божиим она облагораживается всё больше и больше (Старец Ефрем Филофейский).

6. Кто воздержанием очистит свое тело, силой Божией любви сделает свою волю и свое желание опорой добродетелей, а ум в просветленной молитве отдаст Богу, тот получит и увидит в самом себе благодать, обещанную всем, кто чист сердцем (Святитель Григорий Палама).

7. Будем ходить на литургии Преждеосвященных Даров, потому что они исполнены сокрушения и благодати… Понудим же себя, чтобы оказаться бдящими и трезвящимися; будем бороться с нерадением и расслабленностью, потому что они мешают человеку воспринять блага Божии.

Приходит бес и приносит нам усталость и слабость, а потом нашёптывает: «Не делай поклоны, не вставай на молитву, ты устал, поспи ещё, ведь у тебя работа и ещё столько дел». Не станем его слушать, будем спешить, потому что не знаем, что произойдёт в следующее мгновение (Преп. Паисий Святогорец).

БФ «Православное наследие Украины на Святой горе Афон» - для «УНИАН-Религии».