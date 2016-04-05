Предстоятель УПЦ в середине Великого Поста призвал верных не оставлять подвига поста и молитвы

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в Крестопоклонную неделю призвал всех верных не оставлять подвига поста и молитвы. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По словам Митрополита Онуфрия, Святая Церковь помогает человеку совершать аскетические подвиги разумно.

Он напомнил, что в первую неделю Великого поста – Торжества Православия – верующие утверждались примером тех, кто посвятил свою жизнь полностью без остатка служению Богу. Во вторую неделю Церковь указала на то, что Бог – это Свет, который просвещает всякого человека.

«Третье воскресение Святой Четыредесятницы называется Крестопоклонным потому, что вчера за вечерним богослужением на середину храма был изнесен Святой и Животворящий Крест – знамение нашей победы над дьяволом, орудие нашего спасения», – отметил Предстоятель УПЦ.

«Когда человек начинает совершать некий подвиг, то через некоторое время у него наступает оскудение сил, изнеможение и тогда ему нужна помощь. Мы уже три недели воздерживаемся, каждый в свою меру. И у нас оскудела и крепость, и решимость, и твердость. Поэтому Святая Церковь предлагает нам, как некий жезл для путника, в помощь Святой Животворящий Крест. И мы, укрепляемые Его силою, снова бодрым шагом продолжим свое шествие по тому пути, который Господь начертал нам в виде Святой Четыредесятницы», – сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.