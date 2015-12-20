На Ровенщине 8 прихожанок и 2 священника УПЦ третьи сутки голодают в заблокированном храме
В селе Птичья на Ровенщине 8 верующих и 2 священника Украинской Православной Церкви третьи сутки без света и воды голодают в заблокированном Успенском храме.
Об этом рассказал протоиерей УПЦ Виктор Земляной, который на месте событий ведет переговоры с представителями УПЦ КП, сообщает Центр информации УПЦ.
Видео столкновений возле храма в Ровенской области ЗДЕСЬ
«В храме находилось 12 прихожанок и 2 священника. Они были заблокированы сторонниками УПЦ КП и представителями «Правого сектора». От голодания четырем женщинам стало плохо и их удалось вывести из окружения, чтобы оказать медицинскую помощь. У них поднялось артериальное давление, болела голова. Сейчас в храме находятся 8 прихожанок и 2 священника УПЦ. Уже третьи сутки они голодают без воды и света», - рассказал протоиерей Виктор Земляной.
По информации отца Виктора, сейчас с представителями УПЦ КП ведутся переговоры. Но существует информация, что в ночь с 20 на 21 декабря «Правый сектор» готовит штурм церкви, которая принадлежит общине УПЦ.
Вокруг храма дежурят представители правоохранительных органов.
Как сообщал Информационный отдел УПЦ, 18 декабря верующих не пускали в собственный храм, не смотря на наличие у прихожан всех документов на владение культовым сооружением и решения нескольких судов, подтверждающих этот факт.
По информации представителей Ровенской епархии, против верующих УПЦ использовали петарды и бутылку с «коктейлем Молотова», людей били палками и арматурой. Прихожане и священник получили ранения.
После того, как верующим УПЦ удалось попасть в храм через боковые двери, представители УПЦ КП окружили вход в церковь и отрезали электроснабжение храма.
Прихожане Успенского храма с. Птичья просят молитв и обращаются к общественности с просьбой пресечь произвол в Птичьем и нарушения прав местной религиозной общины УПЦ.
В УПЦ отмечают, что действия бойцов «Правого сектора» координируются священниками УПЦ КП, присутствующими на месте событий.
В УПЦ оценивают действия УПЦ КП целенаправленной провокацией с целью дискредитировать украинскую власть и создать негативный имидж Украинскому государству.