Конфликт между прихожанами Киевского и Московского патриархатов на Ровенщине накаляется искусственно - мнение очевидца

Конфликт между прихожанами Киевского и московского патриархатов храма в с. Птичья Ровенской обл. накаляется искусственно.

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Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал протоиерей УПЦ Виктор (Земляной).

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112.ua приводит полный комментарий отца Виктора об указанных событиях:

"У нас этот конфликт возник не сейчас, на сегодняшний день, это такой определенный эпилог. Эти события начались еще в 2014 году, община УПЦ КП, новообразованная, села Птичья при поддержке "Правого сектора" ночью захватила Свято-Успенский храм в селе, наших людей в храм не пустили. Люди подошли к храму и начали протестовать против этого, и власти приняли решение храм опечатать до решения суда.

На этот храм у нас есть свидетельство на право собственности, то есть мы - законные владельцы здания храма, мы вправе им пользоваться. Если у кого-то есть претензия, они имеют право обратиться в суд, но никто не имеет права нам препятствовать пользоваться зданием нашего храма. Затем перед Пасхой в апреле представители УПЦ КП захватили наш храм во второй раз.

После праздника Пасхи мы предприняли попытку возвращения своего храма, и после того, как здесь снова произошел конфликт, было принято решение, что для УПЦ КП предоставляется возможность обратиться в суд. Община УПЦ, наше общество, добровольно это время помолится в приспособленном помещении, в гараже на территории жилого дома священника. А УПЦ КП молится в церковном доме на территории храма. Опять же, не дождавшись решения хозяйственного апелляционного суда, КП нарушил все договоренности. В ноябре месяце снова сорвал замки, захватили храм. Мы не пошли на эту провокацию, ждали развития этих событий в суде. Суд принял решение в нашу пользу, после чего мы приехали с решением суда, чтобы зайти в свой храм.

Представители КП нас встретили, начали нас бить палками, из огнетушителей нас поливали, газовыми баллончиками, у одной женщины был электрошокер. Затем один человек зажег "коктейль Молотова", в нас бросил. После чего мы сделали попытку зайти в свой храм через боковую дверь, мы попали внутрь, сейчас мы отслужили молитву, освятили вновь свой храм, и вот сейчас как раз происходит вечернее богослужение.

"Правый сектор" вызвали представители УПЦ КП. Они приехали, начали нам угрожать, что они будут захватывать все наши храмы в Ровенской области, не только Дубенского района. У соседнего села видели представителей "Правого сектора", и так как они говорят, наши люди, они были даже с оружием.

В настоящее время мы обратились в правоохранительные органы, в Государственную службу охраны, чтобы поставили сигнализацию. Сейчас мы ждем представителей Государственной службы охраны, которые должны приехать, установят сигнализацию, после чего мы покинем храм и дальше уже будем проводить конструктивный диалог со всеми, начиная с представителями органов власти для того, чтобы как-то решить этот конфликт.

Мы предлагаем следующее, чтобы община УПЦ КП построила себе храм, даже наши люди-прихожане в начале этого конфликта сказали, вы собрались обществом, почему вы к нам идете захватывать наше? Вы собрали общество, стройте, мы вам поможем, так как жители одной деревни, для того, чтобы не было конфликта. А это все искусственно делается, разгорается, и мы были вынуждены сегодня собраться и приехать в поддержку людей, потому что людей запугивают. Местные жители жалуются, что ночью ходят под окнами и стреляют, бросают петарды, издеваются, унижают, обзывают. Священник, вот там на нашем сайте есть фотографии, на сайте ровенской епархии УПЦ, взяли расписали различными патриотическими лозунгами дом священника. Понятно, что все за патриотические лозунги, но не дом священника место для этого".