В УПЦ заявили о жестоком избиении верующих на Ровенщине: били дубинками, арматурой, кидали "коктейли Молотова"

В Украинской Православной Церкви заявляют об избиении верующих в селе Птичья Ровенской области.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на сайт Синодального информационного отдела УПЦ, представители УПЦ КП и боевики из «Правого сектора» препятствовали прихожанам УПЦ войти в собственную церковь, бросая в них петарды, «коктейли Молотова» и угрожая массовыми захватами храмов на Ровенщине.

«18 декабря верующие Украинской Православной Церкви села Птичья Ровенской области были избиты представителями Киевского Патриархата с участием «Правого сектора», при бездействии местной полиции. Верующих не пустили в храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, который на законных правах принадлежит религиозной общине УПЦ», – отмечается в сообщении.

В сообщении указывается, что верующих били дубинками, арматурой, применяли против них «коктейли Молотова» и перцовый газ.

«Религиозная община УПЦ имеет все необходимые документы и решение трех судов, которые подтвердили право на владение храмом. 2 декабря Киевский апелляционный хозяйственный суд своим решением окончательно определил, что храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Птичья Дубенского района на Ровенщине принадлежит общине Украинской Православной Церкви», – подчеркивается в материале информационного отдела УПЦ.

При этом в УПЦ опровергают обвинения в том, что в село Птичье были завезены «монахи из Почаевской лавры».

«Информационный отдел УПЦ, ссылаясь на очевидца событий, клирика Ровенской епархии, протоиерея Виктора Земляного заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Прихожан Успенского храма с. Птичья приехали поддержать верующие УПЦ из окрестных сел, которые не могут остаться равнодушными к беззаконию и произволу Киевского патриархата на Ровенщине», – говорится в сообщении.

В частности, по данным Информационного отдела УПЦ, весь год, во время которого длится конфликт, представители УПЦ КП угрожают настоятелю храма протоиерею Николаю Сисонюку вывезти его из деревни, подбрасывают во двор похоронные венки с черными лентами. 11 декабря камера во дворе настоятеля зафиксировала фигуру женщины, которая сыпала перьями выпотрошенной курицы.

В УПЦ напоминают о том, что, «Успенский храм в с. Птичья был захвачен 26 декабря 2014 года после проведения так называемого референдума, на котором часть местных жителей выразили приверженность Киевскому патриархату. Несмотря на наличие у религиозной общины УПЦ всех юридических прав на культовое здание, сельский совет с. Птичья принял беспрецедентное решение, обязав допустить в свое помещение иную религиозную общину, – УПЦ КП. Как следствие, противостояние, которое продолжается в селе, уже вышло далеко за рамки правового поля».

Ознакомиться с полным текстом новости можно на сайте Синодального информационного отдела УПЦ.