Внешние силы пользуются неурядицами между украинцами – управляющий делами УПЦ

Если в Украине произойдет национальное примирение, никто извне не сможет навязывать свою волю.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, такое мнение высказал в интервью «РБК-Украина» управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), отвечая на вопрос о российской агрессии на Востоке Украины.

"Внешние силы пользуются нашими внутренними неурядицами. Война на востоке страны началась на базе гражданского противостояния. Именно на этом следует сделать акцент. Если мы помиримся, если сможем вернуться к полноценному и всестороннему диалогу, если вновь станем плечом к плечу, никто извне никогда не сможет навязать Украине свою волю и свои приоритеты", – отметил митрополит Антоний.

По мнению управляющего делами УПЦ, "когда на Донбассе наступит прочный мир, преодоление последствий конфликта будет требовать кропотливой работы".

"Кто бы ни был сегодня участником этого конфликта, залечивать нанесенные раны придется нам, народу Украины. Все мы, независимо от наших политических убеждений, независимо от нашего видения будущего Украины, должны найти в себе силы простить друг друга за все, что случилось с нами за последние вот уже почти два года. Без такого искреннего прощения нам будет очень тяжело двигаться вперед", - подчеркнул митрополит Антоний

"Опыт показывает, что для полного примирения нации после тяжелых вооруженных конфликтов может понадобиться не один год, а может - и не одно десятилетие. Но мы должны ясно осознать, что иного пути у нас нет", - подытожил владыка.