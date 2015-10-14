Управделами УПЦ митрополит Антоний: Если мы помиримся, то никто извне не сможет навязать Украине свою волю

В День защитника Украины, непосредственно связанного с церковным праздником Покрова, управляющий делами УПЦ (МП), митрополит Антоний рассказал о своем видении разрешения военного конфликта на Донбассе.

"Опыт показывает, что для полного примирения нации после тяжелых вооруженных конфликтов может понадобиться не один год, а может - и не одно десятилетие. Но мы должны ясно осознать, что иного пути у нас нет", - подчеркнул митрополит Антоний.

Также он категорически опроверг мнение, что УПЦ (МП) выполняет в Украине "волю Кремля". Митрополит отметил, что нужно осторожно относиться к новостям о том, что некие священники поддерживают боевиков и сепаратистов, и с каждой такой информацией следует разбираться отдельно.

"Когда священник в нарушение канонов берет в руки оружие и принимает участие в боевых действиях, он подлежит церковному суду", - подчеркнул управделами УПЦ (МП).

Кроме того, митрополит Антоний рассказал, как развивается диалог с другими христианскими конфессиями в Украине.

РБК-Украина:Сегодня празднуются Покрова и День защитника Украины. Что связывает эти два праздника?

Митрополит Антоний: Запорожские казаки особо почитали Пресвятую Богородицу и свои победы над врагом всегда считали плодом Ее особого заступничества. Главным храмом Запорожской Сечи была Покровская церковь.

Поэтому праздник Покрова Пресвятой Богородицы тесно связан с воинскими традициями украинского казачества. И сегодня обращение к заступничеству Божией Матери, упование на Ее Покров должно быть важной составляющей воинского служения.

РБК-Украина:Военный конфликт на Донбассе рано или поздно закончится. Есть ли у УПЦ рецепт примирения?

Митрополит Антоний: С христианской точки зрения рецепт может быть только один: все мы, независимо от наших политических убеждений, независимо от нашего видения будущего Украины, должны найти в себе силы простить друг друга за все, что случилось с нами за последние вот уже почти два года. Без такого искреннего прощения нам будет очень тяжело двигаться вперед.

Опыт показывает, что для полного примирения нации после тяжелых вооруженных конфликтов может понадобиться не один год, а может - и не одно десятилетие. Но мы должны ясно осознать, что иного пути у нас нет.

РБК-Украина: По вашему мнению, вернутся ли неподконтрольные территории Донбасса и аннексированный Крым под контроль Украины?

Митрополит Антоний: Сейчас наметилось устойчивое перемирие на Донбассе. Очень хочется верить, что это перемирие перерастет в прочный мир, за которым последует и решение всего комплекса политических, экономических и иных проблем. Надеемся, что постепенно будет восстановлена нормальная жизнь на Донбассе.

Судьбу Крыма, на мой взгляд, необходимо решать исключительно в рамках действующего международного права. Здесь недопустимы никакие силовые действия.

Мы неоднократно подчеркивали, что УПЦ выступает за национальный суверенитет и территориальную целостность Украины.

РБК-Украина: Почему руководство УПЦ (МП) в своих заявлениях говорит только о гражданской войне на Донбассе, оставляя без внимания российскую агрессию - поставки оружия, участие российских военных, антиукраинскую пропаганду?

Митрополит Антоний: Внешние силы пользуются нашими внутренними неурядицами. Война на востоке страны началась на базе гражданского противостояния. Именно на этом следует сделать акцент.

Если мы помиримся, если сможем вернуться к полноценному и всестороннему диалогу, если вновь станем плечом к плечу, никто извне никогда не сможет навязать Украине свою волю и свои приоритеты.

Когда мы достигнем прочного мира на Донбассе, нам самим необходимо будет кропотливо трудиться над преодолением последствий этого тяжелого противостояния. Кто бы ни был сегодня участником этого конфликта, залечивать нанесенные им раны придется нам, народу Украины.

РБК-Украина: Как УПЦ (МП) относится к священникам, которые поддерживают боевиков, помогают им, принимают участие в боевых действиях?

Митрополит Антоний: Каждый подобный случай нужно расследовать отдельно. Неоднократно мы сталкивались с тем, что люди в облачении священников, попадавшие в объективы телекамер, оказывались либо запрещенными в священнослужении, либо вообще не принадлежащими к нашей Церкви.

В тех случаях, когда священник в нарушение канонов берет в руки оружие и принимает участие в боевых действиях, он подлежит церковному суду.

РБК-Украина: При этом, УПЦ (МП) часто обвиняют в том, что она является инструментом российской политики в Украине.

Митрополит Антоний: Голословные обвинения в том, что кто-то является инструментом политики Кремля, превратились сегодня в Украине в элемент политической борьбы и политического давления.

Если же непредвзято смотреть на вещи, то можно сказать, что буквально с самого начала Евромайдана наша Церковь выступала против применения физической силы, призывала к поиску компромиссов и диалогу. К сожалению, наш призыв не был услышан - и в Украине началось вооруженное противостояние.

Сегодня наша УПЦ продолжает последовательно выступать с миротворческих позиций. Мы не вмешиваемся в политическую борьбу, не выступаем с политическими лозунгами, не навязываем своим прихожанам никакой политической идеологии.

РБК-Украина: Но есть мнение, что УПЦ (МП), выполняя волю Кремля, разжигает конфликты с УПЦ (КП), в частности, по поводу храмов.

Митрополит Антоний: УПЦ (МП) не разжигает никаких конфликтов. Мы не захватываем чужие храмы, наоборот, сегодня захватывают наши храмы. На данный момент у нашей Церкви различными способами отобрали более 30 храмов.

Понятно, что мы пытаемся защищать интересы своих прихожан. Все это мы делаем в правовой плоскости, с соблюдением законов. И, если органы внутренних дел и судебные органы непредвзято относятся к расследованию конфликтов, нам удается доказать свою правоту.

Те, кто организует захваты наших храмов, стремятся представить свои действия как проявление патриотизма, а наши попытки отстоять справедливость - "провокациями ФСБ и Кремля".

Но это еще большой вопрос, кто является настоящим патриотом, а кто, прикрываясь патриотической риторикой, провоцирует нарушение гражданского мира и тем самым открывает так называемый "второй фронт" в западных областях Украины.

РБК-Украина: Конкретизируем. Когда в с. Катериновка Тернопольской области разгорелся конфликт УПЦ (МП) с УПЦ (КП) из-за местного храма, отстаивать позиции УПЦ (МП) на автобусах приехали молодые люди. Кто они такие, кто выделил им автобусы?

Митрополит Антоний: Конфликт в Катериновке стал предметом многочисленных спекуляций. Потому нужно пояснить, с чего там началось противостояние.

Храм в этом селе на законных основаниях использует община УПЦ (МП). Приверженцы УПЦ (КП) требовали от нашей общины согласия на поочередное совершение богослужений.

Община УПЦ (МП) на это не согласилась. Тогда в дело вмешалась Тернопольская ОГА.

7 сентября ее глава (Степан Барна) издал распоряжение о передаче храма в поочередное использование двумя общинами. После этого ОГА подписала с общиной УПЦ (КП) договор о поочередном совершении богослужений. Община УПЦ (МП) такого договора не подписывала.

В результате в праздник Рождества Богородицы, 21 сентября, разбив окно, в храм проникли сторонники УПЦ (КП). При этом, храм был окружен сотрудниками милиции, членами "Правого сектора" и добровольческого батальона "Тернополь".

Община УПЦ (МП) восприняла это как покушение на ее имущество. Чтобы поддержать общину, в село стали съезжаться прихожане УПЦ (МП) из других населенных пунктов Тернопольщины.

Те, кого наши оппоненты уже окрестили "титушками", на самом деле - воспитанники Почаевской духовной семинарии.

В результате, в ограде храма возникло противостояние между прихожанами УПЦ (МП), стремившимися защитить свой храм, и бойцами "Правого сектора" и батальона "Тернополь". Милиция, к сожалению, практически ничего не сделала, чтобы предотвратить столкновение.

Против сторонников УПЦ (МП) были применены так называемые "спецсредства". Как свидетельствуют семинаристы, а также простые прихожане, в том числе, женщины и престарелые люди, их жестоко избивали дубинками. Многие получили тяжелые травмы.

Наша Церковь требует, чтобы действия "Правого сектора" и батальона "Тернополь" получили должную правовую оценку. Также мы требуем расследовать фактическое бездействие милиции.

РБК-Украина: Так почему руководство УПЦ (МП) запрещает своим епархиям поочередные служения в храмах с УПЦ (КП)? Это могло бы предотвратить ряд конфликтов.

Митрополит Антоний: Когда храм является собственностью общины УПЦ (МП), решение о его поочередном использовании с какой-то другой конфессией может принять только сама община. Органы власти какого бы то ни было уровня не имеют законных полномочий издавать распоряжения о поочередном совершении богослужений в храме.

Я считаю, что нормальным решением проблемы должна быть регистрация на местах религиозных общин УПЦ (КП), которые, если они не имеют своих храмовых помещений, должны заняться их строительством. И, если местные власти действительно заинтересованы в межконфессиональном мире, они могут оказать в этом содействие общинам УПЦ (КП).

Как таковое поочередное совершение богослужения может быть допущено в особых случаях. В современной практике Поместных Церквей, особенно в странах, где православие не является господствующей конфессией, существует практика поочередного служения. Например, с Католической, Англиканской или другими западными церквами. Также поочередное служение порой допускается в храмах, которые являются памятниками архитектуры и принадлежат государству.

Поочередное служение с общинами УПЦ (КП) в современной Украине - гораздо более сложный вопрос. Сегодня взаимоотношения между прихожанами нашей Церкви и приверженцами УПЦ (КП), как правило, накалены до предела. Поэтому местные общины УПЦ (МП) обычно выступают против поочередного служения.

Кроме того, в большинстве случаев, требуя поочередных богослужений в храмах, представители УПЦ (КП) претендуют на пользование чужой собственностью. Поэтому в нынешней ситуации практика поочередных служений зачастую не снимает напряжение, а провоцирует его.

РБК-Украина: В УПЦ (МП) прихожан УПЦ (КП) называют раскольниками.

Митрополит Антоний: Слово "раскол" придумано не сегодня, оно является традиционной категорией церковного права. Всякое церковное сообщество, которое по тем или иным причинам прерывает общение с мировым православием, именуется в церковных канонах раскольническим сообществом.

Церковные каноны с особой строгостью относятся к тем, кто является виновником расколов. Рядовые же прихожане далеко не всегда знакомы с церковным правом, и потому не всегда ясно понимают, что они посещают храмы непризнанной в мировом православии конфессии.

РБК-Украина: На примере истории в Катериновке можно сделать вывод, что УПЦ (МП) не в фаворе у власти. Как вы оцените отношения со светскими властями?

Митрополит Антоний: УПЦ (МП) всецело поддерживает Президента Петра Порошенко в его стремлении достичь прочного мира на Донбассе. Мы высоко ценим заявление Петра Порошенко о том, что государство не должно вмешиваться в церковные дела.

В то же время, нельзя не заметить предвзятого, а иногда и откровенно враждебного отношения к УПЦ (МП) со стороны некоторых государственных ведомств, местных органов власти и даже силовых структур. События в Катериновке - это один из печальных примеров именно такого отношения к нашей Церкви.

Печально, что директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш 25 сентября во время пресс-конференции, комментируя конфликт в Катериновке, допустил, на мой взгляд, ряд некорректных высказываний в адрес УПЦ (МП).

РБК-Украина: УПЦ (МП) обычно ассоциируют с юго-восточными регионами Украины.

Митрополит Антоний: По количеству приходов УПЦ (МП) - самая большая Церковь в Украине. Больше всего наших приходов в Хмельницкой (951), Винницкой (931), Донецкой (738), Киевской (720), Волынской (666), Житомирской (662), Закарпатской (646), Ровенской (645) и Одесской (582) областях.

Лучшей иллюстрацией отношения украинцев к нашей Церкви является количество паломников, которые собираются на торжества и участвуют в наших крестных ходах. В этом году массовость наших мероприятий превзошла все ожидания. Особенно - крестных ходов по западной Украине.

Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий отмечал, что людей в наших храмах стало больше. Утомленные войной и серьезными испытаниями, выпавшими на долю нашей страны, украинцы все более активно и массово идут в Церковь за утешением и поддержкой.

Христианский долг предписывает посильно помогать нуждающимся. Сегодня наша Церковь оказывает духовную и гуманитарную поддержу украинским военнослужащим. Среди наших прихожан немало участников АТО. Наши священники занимаются вопросами освобождения пленных украинских воинов.

РБК-Украина: На каком этапе сегодня диалог УПЦ (МП) с Украинской афтокефальной православной церковью (УАПЦ)?

Митрополит Антоний: В июле 2015 года Священный Синод УПЦ поддержал инициативу Блаженнейшего митрополита Онуфрия о возобновлении диалога с УАПЦ. Тогда же была создана комиссия для ведения диалога. Но пока, по разным причинам, диалог не возобновлен.

РБК-Украина: И как складываются отношения между УПЦ (МП) и Украинской греко-католической церковью (УГКЦ)?

Митрополит Антоний: С УГКЦ, как и с другими церквями и конфессиями в Украине, мы сотрудничаем в рамках Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Примечательно, что в прошлом году глава УГКЦ признал УПЦ (МП) единственной канонической Православной Церковью в Украине.

Но существуют и определенные проблемы. Так, недавно в с. Великие Лазы в Закарпатье община греко-католиков выдвинула требование к местным православным предоставить им храм для проведения поочередных богослужений. Эта позиция вызывает удивление, поскольку верующим греко-католической церкви с помощью власти был в свое время выделен участок для строительства церкви. Там даже залили фундамент, но дальше дело почему-то не продвинулось.

Мне бы очень не хотелось думать, что вместо завершения строительных работ было принято более простое решение - заявить претензию на уже существующее храмовое сооружение УПЦ (МП).

Беседовал Евгений Середа, специально для РБК-Украина

Интервью подготовлено при содействии Центра информации УПЦ (МП)