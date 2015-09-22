В Тернопольской епархии УПЦ заявили о силовом захвате храма: травмированы 15 человек

В Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви заявляют о силовом захвате храма святого великомученика Георгия Победоносца в селе Катериновка.

Как сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на протоиерея Тернопольской епархии Георгия Казмирука, 15 человек травмированы, один человек с тяжелыми травмами госпитализирован, некоторые пострадавшие получили переломы конечностей.

Видеофакты на официальном сайте УПЦ

«Церковь святого великомученика Георгия Победоносца в Катериновке до последнего времени принадлежала местной общине УПЦ и находилась в ее пользовании еще с 1940-х годов. Но недавно в селе зарегистрировалась община Киевского Патриархата, которая начала претендовать на этот храм, не имея на это никаких оснований», – отмечает отец Георгий.

По его словам, председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна подписал документ о том, что приходы УПЦ и Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в селе Катериновка должны служить в храме святого великомученика Георгия Победоносца поочередно.

«Официально нам об этом решении не сообщили. Конечно, мы на это не согласились, потому что это решение было неправомерным – губернатор превысил свои полномочия. Мы обратились в суд. Пока мы ждали судебное решение наша община и представители УПЦ КП служили во дворе храма. Но 21 сентября, на праздник Рождества Богородицы, около 15 часов после того, как мы и Киевский Патриархат отслужили во дворе праздничные литургии, приехали представители «Правого сектора» и вместе со сторонниками УПЦ КП, взломав окно, попали в церковь и запустили туда священников Киевского Патриархата, которые стали там совершать богослужение», – рассказывает отец Георгий.

Он отметил, что, узнав об этом, местные священнослужители и верующие УПЦ начали собираться возле храма, но на его территорию бойцы «Правого сектора» их не пустили.

«Мы просили милицию помочь зайти в церковь - там было наше имущество. Милиция бездействовала. Подъехали представители батальона «Тернополь» с дубинками и вместе с бойцами «Правого сектора» избили наших прихожан. Затем произошла стычка. В результате 15 человек травмированы с различными степенями тяжести», - подчеркнул священник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тернопольская ОГА использует советские методы борьбы с Церковью – глава информотдела УПЦ

22 сентября на официальном сайте УПЦ предупредили о провокации. В частности о том, что "глава Тернопольской епархии УПЦ КП архиеп. Нестор (Пысык) через социальные сети распространяет ложную информацию о конфликте", о том, что якобы 200 "гастролеров" приехали захватывать храм. "Местные СМИ активно подхватили эту провокацию", - пишет официальный сайт УПЦ.