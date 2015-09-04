Тернопольская ОГА использует советские методы борьбы с Церковью – глава информотдела УПЦ

Тернопольская облгосадминистрация использует советские методы борьбы с Церковью.

Как сообщает Центр информации УПЦ, такое мнение высказал глава информационного отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент, комментируя решение Тернопольского ОГА от 28 августа этого года о внесении изменений в устав общины УПЦ в честь апостола Иоанна Богослова в селе Колосова Кременецкого района на Тернопольщине.

По словам епископа Климента, в связи с этим решением местная община УПЦ меняет конфессию и превращается в общину Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

«Этому предшествовал продолжительный конфликт, который спровоцировали "гастролеры" местного отделения «Правого сектора». Они с весны стали наведываться в село, агитировать за переход религиозной общины в УПЦ КП, провоцируя между жителями села межрелигиозную вражду. Однако значительная часть жителей Колосовой не захотела переходить в Киевский Патриархат. Когда же задумка провокаторов от "Правого сектора" не удалась, те стали открыто запугивать жителей села. Каждое воскресенье к церкви съезжались отряды молодчиков в камуфляжах и балаклавах, которые даже не скрывали, что имеют при себе колья, ножи и газовые баллончики. Несколько раз для устрашения использовали даже бойцовских собак без намордников. Милиция за этим только наблюдала снаружи», – отмечает епископ Климент.

По его словам, местные сторонники УПЦ не уступили.

«Ведь у них были все документы, которые подтверждали право общины УПЦ на храмовое помещение и земельный участок под ним. Они предлагали оппонентам из Киевского Патриархата, чтобы те зарегистрировали себе в селе общину, а потом всем селом помочь им построить вторую церковь, чтобы не было конфликта между жителями села. Как оказалось, местным провокаторам межконфессионального конфликта храм УПЦ КП в селе был не нужен, ведь они до сих пор не подали заявления на регистрацию такой общины. Их цель – уничтожить сельскую общину УПЦ. Поэтому инициаторы конфликта подделали документы и требовали от Тернопольской ОГА внести изменения в устав общины УПЦ таким образом, чтобы прописать в нем принадлежность к Киевскому Патриархату», – подчеркивает священнослужитель.

Епископ Климент отмечает, что представители местной власти долго колебались и не выносили никакого решения.

«Ведь Киевский Патриархат в селе Колосова не имел никаких юридических оснований для претензий на культовое сооружение. Более того, Кременецкий районный суд от 26 августа 2015 года принял Именем Украины запретить Тернопольской ОГА принимать решение о регистрации новой редакции устава религиозной общины «Приход Святого Апостола Иоанна Богослова» села Колосова. И все же провокаторы продолжали давить на местную власть с целью заставить перерегистрировать устав религиозной общины. С этой целью они даже прибегли к блокированию трассы «Киев – Чоп». Как следствие, 28 августа, в день Успения Богородицы, председатель Тернопольской ОГА регистрирует изменения в устав общины УПЦ и тем самым ее ликвидирует, превращая в общину другой конфессии», – говорит глава информотдела УПЦ.

По словам епископа, губернатор Тернопольщины также подал иск в суд об отмене права собственности религиозной общины на храм с целью его повторной национализации.

«Ведь первая национализация произошла сразу после прихода на Западную Украину советской власти. Жителям Колосовой, которые выступают против такого решения, не остается ничего другого, как собраться для пикетирования Тернопольской ОГА, которое началось 4 сентября в 8.00. Жители села смущены, ведь имея разрешение ОГА, сторонники Киевского Патриархата уже в ближайшее воскресенье намерены силой захватить храм и не пустить туда тех, кто годами его строил и молился в нем. Как видно, Тернопольская ОГА не подчиняется ни украинским законам, ни украинскому суду. Поэтому такие действия можно расценивать как неприкрытый сепаратизм», – считает епископ УПЦ.

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С соответствующими документами можно ознакомиться на официальном сайте УПЦ