Мы молимся, чтобы винницкие святые попросили у Бога мира для нашей украинской земли - Блаженнейший Онуфрий

Божественные законы могут казаться неудобными и невыгодными, но они ведут к вечной жизни.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрии 14 сентября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы в день празднования Собора Винницких святых.

"Сегодня Церковь молитвенно чтит святых винницкой земли, которые прославиили эту землю, сделали ее красивой, сильной и величественной перед Богом. Это святитель Петр Могила, Феодосий Черниговской, преподобные Антоний Киево-Печерский, Феодор Острожский, Феофил Киевский и другие. Они устраивали свою жизнь не по стихиям этого мира, а по Божественным законам. Человеческие законы, те правила, которые мы придумываем для своего блага на земле, заканчиваются вместе со смертью, хотя сейчас могут казаться привлекательными и перспективными. Божественные законы могут сегодня казаться неудобными, невыгодными, тяжелыми, но они ведут к вечности", - подчеркнул митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Блаженнейший уверен, "когда есть любовь, не будет ни вражды, ни войны".

"Мы молимся, чтобы Винницкие святые попросили у Бога мира для нашей украинской земли, чтобы люди научились терпеть друг друга", - подчеркнул Предстоятель УПЦ.

Как сообщалось, 14 сентября Украинская Православная Церковь впервые празднует Собор Винницких святых.

В Винницкой епархии торжества продлятся четыре дня - с 12 по 15 сентября.

12 сентября делегация греческих священнослужителей во главе с митрополитом Верийским и Науским Пантелеимоном привезла в Винницу частицу мощей преподобного Симеона Столпника.

"Прибытие мощей преподобного Симеона придаст еще большей торжественности празднованию Собора Винницких святых, который отмечается вместе с памятью Симеона Столпника", - отмечается на сайте Винницкой епархии УПЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 80 лет поста и молитвы, из которых 47 лет он простоял на столпе - прот. Василий Алексик о преподобного Симеона Столпника

Празднование памяти преподобного Симеона Столпника и Собора Винницких святых завершится 15 сентября в Свято-Троицком Браиловском женском монастыре, где Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий возглавит торжественное богослужение.

*** Праздник в честь Собора Винницких святых установлен Священным Синодом УПЦ 1 апреля 2015 года.

В Собор входят 15 подвижников, жизнь и подвиг которых связаны с Винниччиной: святители Петр Могила, Амвросий (Полянский), Феодосий Черниговский; преподобные Антоний Печерский, Феодор Острожский, Феофил Киевский; священномученики Александр (Петровский), Иннокентий (Тихонов), Порфирий (Гулевич), Иоанн Мельниченко, Алексей Воробьев и преподобномученики Иоанн (Лаба), Василий (Мазуренко), Евтихий (Качур), Геннадий (Ребеза).