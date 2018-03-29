80 лет поста и молитвы, из которых 47 лет он простоял на столпе - прот. Василий Алексик о преподобном Симеоне Столпнике

Преподобный Симеон прожил в усиленных подвигах поста и молитвы 80 лет, из которых 47 лет простоял на столпе, за что в Православной Церкви его называют Симеоном Столпником.

В день памяти преподобного, 14 сентября, престольный праздник отмечает храм преподобного Симеона Столпника в Киеве (Петропавловская Борщаговка, ул. Школьная, 1).

О престольном празднике храма Центру информации УПЦ рассказал его настоятель протоирей Василий Алексик.

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«Преподобный Симеон Столпник родился в V веке, в Капподокии, в семье простых христиан. Услышав в церкви заповеди блаженств, был потрясен настолько, что после службы пошел не домой, а в монастырь. В 18 лет принял юношеский постриг. Его ревность не просто удивляла иноков, но иногда даже тревожила. Так он вознамерился не вкушать хлеб и воду в продолжение всей Святой Четыредесятницы: 20 дней молясь стоя, и 20 - сидя, чтобы не ослабеть телесно совсем» - рассказывает Василий Алексик.

По словам священника, таким образом, преподобный совершал Великий Пост ежегодно и всю свою земную жизнь.

"Он построил столп, высотой 4 метра и поселился на нем в маленькой келии. Преподобный Симеон обладал даром чудотворения и люди посещали его, имея нужду в исцелении, наставлении и благословлении. Молва о нем распространялась среди людей и дошла до императора и Патриарха. Его посетил Патриарх Антиохийский Домнин II (предположительно в 441 - 448 годах), и, совершив литургию на столпе, причастил святого старца", - рассказал настоятель храма.

Протоирей Василий Алексик обратил внимание, что с возведением храма в честь преп. Симеона Столпника еще в 1755 году началось развитие села.

"Поэтому престольный день - это главный праздник для сельской общины с древних времен. Жители села по-особому относятся к своей главной святыне, бережно храня историю и традиции. И в этом году будет совершаться соборное, праздничное богослужение, с участием большого количества прихожан» - рассказал настоятель храма Василий Алексик.

Наталья Петрова, Центр информации УПЦ - для "УНИАН-Религии".