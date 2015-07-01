В небе над Киево-Печерской лаврой появился крест из облаков (фото)

В День ангела Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия в небе над Соборной площадью Киево-Печерской лавры появился крест из облаков. Соответствующие фото имеет в своем распоряжении "УНИАН-Религии".

Во время Божественной литургии, которую возглавил Митрополит Онуфрий, свидетелями этого явления стали многие священнослужители и верующие, которые присутствовали на Богослужении. За литургией была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

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Память Онуфрия Великого, раннехристианского святого и египетского пустынника четвертого века, Православная Церковь чтит 25 июня.

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Как сообщалось в СМИ, в августе прошлого года перед тем, как Митрополит Онуфрий начал свой первый молебен в статусе Предстоятеля УПЦ, в Свято-Успенский собор Киево-Печерской лавры влетел белый голубь и покружил под куполом.