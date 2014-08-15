В Успенский собор лавры перед молебном новоизбранного Предстоятеля УПЦ залетел белый голубь
Начало пути нового Предстоятеля ознаменовалось воодушевляющим знаком. В Свято-Успенский собор Киево-Печерской лавры влетел белый голубь.
И это, пожалуй, действительно символ, причем знаковый. Ведь птица мира впорхнула под церковные своды перед тем, как новоизбранный митрополит Онуфрий должен был начать свой первый молебен в статусе Предстоятеля Украинской Православной Церкви.
Птица покружила в зале Успенского Собора и улетела. В светлое знамение и благую весть хочется верить еще и потому, что для страны в состоянии войны птица мира в знаковый для православных день не может быть простым совпадением.
Голубь издавна в символике многих культур является олицетворением мира и мягкости.
По материалам сайта kp.ua