В Успенский собор лавры перед молебном новоизбранного Предстоятеля УПЦ залетел белый голубь

Начало пути нового Предстоятеля ознаменовалось воодушевляющим знаком. В Свято-Успенский собор Киево-Печерской лавры влетел белый голубь.

И это, пожалуй, действительно символ, причем знаковый. Ведь птица мира впорхнула под церковные своды перед тем, как новоизбранный митрополит Онуфрий должен был начать свой первый молебен в статусе Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

Птица покружила в зале Успенского Собора и улетела. В светлое знамение и благую весть хочется верить еще и потому, что для страны в состоянии войны птица мира в знаковый для православных день не может быть простым совпадением.

Голубь издавна в символике многих культур является олицетворением мира и мягкости.

По материалам сайта kp.ua