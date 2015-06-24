В Феофании состоялось заседание Священного Синода УПЦ (+ журналы)
12:48, 24 июня 2015Православие
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Сегодня, 24 июня, в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре Феофании состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.
Перед началом заседания Священного Синода УПЦ, в храме Всех святых Свято-Пантелеимоновского женского монастыря Феофании была совершена Божественная литургия, за которой молились Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, а также члены Священного Синода УПЦ.
Журналы заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви
По материалам официального сайта УПЦ
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