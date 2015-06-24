Журналы заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви от 24 июня 2015 года (укр.)

24 червня у Свято-Пантелеімоновському жіночому монастирі Феофанії відбулося чергове засідання Священного Синоду Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л №20

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

МАЛИ МІРКУВАННЯ щодо звернення до народу України з нагоди святкування 1000-річчя преставлення рівноапостольного великого князя Володимира.

УХВАЛИЛИ:

Звернутися до народу України з нагоди святкування 1000-річчя преставлення рівноапостольного великого князя Володимира.

Ж У Р Н А Л №21

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Луганського і Алчевського Митрофана про утворення Свято-Різдво-Богородичного жіночого монастиря Луганської єпархії Української Православної Церкви (с. Красний Деркул Станично-Луганського району Луганської області).

УХВАЛИЛИ:

1. Благословити утворити Свято-Різдво-Богородичний жіночий монастир Луганської єпархії Української Православної Церкви (с. Красний Деркул Станично-Луганського району Луганської області);

2. Прийняти та зареєструвати Статут Свято-Різдво-Богородичного жіночого монастиря Луганської єпархії Української Православної Церкви;

3. Призначити на посаду настоятельки Свято-Різдво-Богородичного жіночого монастиря Луганської єпархії Української Православної Церкви монахиню Антонію (Рибінцеву) з возведенням в сан ігумені та возложенням наперсного хреста за посадою.

Ж У Р Н А Л № 22

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, ректора Київської духовної академії і семінарії про відкриття при Київській духовній академії з 2015/2016 навчального року аспірантури та докторантури, на виконання Концепції вищої духовної освіти Української Православної Церкви.

Довідка:

15 березня 2013 року на засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви (журнал №24) була затверджена Концепція вищої духовної освіти Української Православної Церкви.

1 вересня 2013/2014 навчального року в Київській духовній академії відбувся перший набір студентів на магістерську програму навчання, а 15 червня 2015 року — перший випуск студентів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень магістрів — за спеціальністю «Богослов’я (Православне)».

УХВАЛИЛИ:

Благословити відкриття аспірантури та докторантури при Київській духовній академії з 2015/2016 навчального року.

Ж У Р Н А Л №23

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного архієпископа Шепетівського і Славутського Пантелеімона про затвердження його на посаді настоятеля Городищенського чоловічого монастиря Різдва Пресвятої Богородиці Шепетівської єпархії Української Православної Церкви (с. Городище Шепетівського району Хмельницької області).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Преосвященного архієпископа Шепетівського і Славутського Пантелеімона на посаді настоятеля (священноархімандрита) Городищенського чоловічого монастиря Різдва Пресвятої Богородиці Шепетівської єпархії Української Православної Церкви (с. Городище Шепетівського району Хмельницької області).

Ж У Р Н А Л №24

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Рівненського і Острозького Варфоломія про перенесення святкування чудотворної ікони Божої Матері «Межиріцька» з вівторка 6-їседмиці після Пасхи на четвер 5-ї седмиці після Пасхи.

УХВАЛИЛИ:

1. Благословити перенесення святкування чудотворної ікони Божої Матері «Межиріцька» з вівторка 6-їседмиці після Пасхи на четвер 5-ї седмиці після Пасхи.

2. Календарній комісії внести відповідні зміни до Церковного календаря Української Православної Церкви.

Ж У Р Н А Л №25

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

МАЛИ МІРКУВАННЯ щодо діяльності на канонічній території Української Православної Церкви двох єпископів Константинопольського Патріархату — єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії Іларіона (Рудника) та єпископа Памфільського Даниїла (Зелінського), без узгодження зі священноначаллям Української Православної Церкви.

УХВАЛИЛИ:

1. Висловити стурбованість з приводу діяльності ієрархів іншої Помісної Православної Церкви на канонічній території Української Православної Церкви без узгодження зі священноначаллям Української Православної Церкви.

2. Просити Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія звернутися до Вселенського Патріарха Варфоломія І за роз’ясненням ситуації, що склалася.

Ж У Р Н А Л №26

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Луганського і Алчевського Митрофана, голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви щодо обрання нового Предстоятеля «Української Автокефальної Православної Церкви».

Довідка:

4 червня у м. Києві відбувся V Помісний Собор «Української Автокефальної Православної Церкви», на якому був обраний новий Предстоятель УАПЦ — митрополит Макарій (Малетич). З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, у якості спостерігачів на Соборі були присутні представники від Української Православної Церкви — єпископ Бородянський Варсонофій, вікарій Київської Митрополії та заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків протоієрей Миколай Данилевич, які передали пропозицію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія щодо відновлення діалогу між Українською Православною Церквою та «Українською Автокефальною Православною Церквою».

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати ініціативу Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія щодо відновлення діалогу між Українською Православною Церквою та «Українською Автокефальною Православною Церквою».

2. Вважати доцільним продовження роботи Комісії для діалогу з представниками УАПЦ та затвердити її оновлений персональний склад:

1) митрополит Кам’янець-Подільський і Городоцький Феодор, голова Церковного Суду УПЦ — голова;

2) митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин, голова Богословсько-канонічної комісії при Священному Синоді УПЦ;

3) єпископ Львівський і Галицький Філарет;

4) протоієрей Миколай Данилевич, заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ;

5) В. В. Бурега, проректор з науково-богословської роботи Київської духовної академії і семінарії.

Ж У Р Н А Л № 27

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Тернопільського і Кременецького Сергія про призначення вікарного єпископа Тернопільської єпархії.

УХВАЛИЛИ:

1. Єпископом Шумським, вікарієм Тернопільської єпархії бути архімандриту Нафанаїлу (Крикоті), клірику Тернопільської єпархії, ректору Почаївської духовної семінарії.

2. Місце наречення і хіротонії архімандрита Нафанаїла (Крикоти) у єпископа залишити на розсуд Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

Про що надіслати відповідний Указ.

Ж У Р Н А Л №28

У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія —

МАЛИ МІРКУВАННЯ про виклик Преосвященних для присутності в Священному Синоді.

УХВАЛИЛИ:

Для участі в наступних засіданнях Священного Синоду викликати Преосвященних:

1. митрополита Полтавського і Миргородського Филипа;

2. архієпископа Запорізького і Мелітопольського Луку;

3. єпископа Сєверодонецького і Старобільського Никодима.

+ОНУФРІЙ, МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

Члени Священного Синоду:

+АГАФАНГЕЛ, МИТРОПОЛИТ ОДЕСЬКИЙ І ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ

+ЛАЗАР, МИТРОПОЛИТ СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ І КРИМСЬКИЙ

+МАРК, МИТРОПОЛИТ ХУСТСЬКИЙ І ВИНОГРАДІВСЬКИЙ

+ІЛАРІОН, МИТРОПОЛИТ ДОНЕЦЬКИЙ І МАРІУПОЛЬСЬКИЙ

+ФЕОДОР, МИТРОПОЛИТ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

І ГОРОДОЦЬКИЙ

+ПАВЕЛ, МИТРОПОЛИТ ВИШГОРОДСЬКИЙ І ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ

+МИТРОФАН, МИТРОПОЛИТ ЛУГАНСЬКИЙ І АЛЧЕВСЬКИЙ

+СИМЕОН, МИТРОПОЛИТ ВІННИЦЬКИЙ І БАРСЬКИЙ

+ОЛЕКСІЙ, АРХІЄПИСКОП БАЛТСЬКИЙ І АНАНЬЇВСЬКИЙ

+ВОЛОДИМИР, АРХІЄПИСКОП ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ І КОВЕЛЬСЬКИЙ

+АНТОНІЙ, МИТРОПОЛИТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ І БРОВАРСЬКИЙ,

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ УПЦ