Когда воин будет смотреть в глаза смерти, для меня важно, какими будут его последние слова - священник УПЦ МП

Украинская Православная Церковь молится за мир и весь народ Украины, в том числе и за военных, которые, рискуя своими жизнями, защищают территориальную целостность нашего государства в конфликте на Востоке страны.

Это подчеркивает председатель сектора опеки воинов-интернационалистов и участников боевых действий Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с вооруженными силами и другими военными формированиями иерей Вячеслав Яковенко, сообщает Центр информации УПЦ.

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«Впервые в зону АТО я поехал в сентябре прошлого года вместе с членами Киевского городского союза ветеранов Афганистана. Мы везли гуманитарный груз, собранный для военных этой организацией. Перед поездкой меня спрашивали: «Зачем вам это надо? В «Айдаре» полно «майдановцев»... Большинство из них воинственно настроены по отношению к канонической Церкви. Может, не стоит?». Я ответил на это, что многим из воинов рано или поздно придется смотреть в глаза смерти, и лично для меня важно, какими будут их последние мысли и слова - «да пошли вы все» или «Господи, помилуй!»...», - рассказывает отец Вячеслав.

По его словам, эта поездка имела бы смысл даже в том случае, если у него на службе был бы хоть один причастник. Таких у отца Вячеслава было шесть.

«Не обошлось и без провокатора. Но в итоге все без исключения принимали просфоры и брали «тройнички» - специально изготовленные иконки Спасителя, Богородицы и великомученика Георгия, где с обратной стороны напечатаны молитвы «Отче наш», «Богородице Дево, радуйся...», молитва о мире и о сохранении воина на поле брани. После окончания собрания и молитвы, выходя из штаба подразделения я столкнулся со своим недавним агрессивным оппонентом. Не мог и, видимо, не имел права пройти рядом. Начали общаться. Напомнил ему, что, прежде всего, Бог - есть Любовь. Спустя пятнадцать минут он извинился, попросил благословения и молитв», - вспоминает священник.

Отец Вячеслав рассказывает, что он дважды возглавлял миротворческие духовные миссии в зоне АТО, которые совершались по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Онуфрия.

«Каждый из крестных ходов, дорогой от Старобельска в Мариуполь - почти вся зона АТО, более 700 километров, это молитва и проповедь, общение и напутствия, которые для кого-то могут быть последними. Самым тяжелым для меня было нести воинам Пасхальную радость в дни Светлой седмицы под залпы «Градов» и минометов, которые к тому времени каждый день «утюжили» Широкино. Сначала в глазах наших защитников был страх, но впоследствии они наполнились надеждой на милость Божию и самый скорый мир в стране», - отмечает отец Вячеслав.

Как сообщалось, 9 мая глава Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин принял участие в церемонии принесения присяги на верность украинскому народу военными отдельного полка Президента Украины и 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба ВСУ.