Митрополит Августин благословил военных за торжественной церемонией принесения присяги
9 мая, в день 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе, перед Национальным музеем истории Великой Отечественной войны состоялась торжественная церемония принесения присяги на верность Украинскому народу военными отдельного полка Президента Украины и 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил.
Торжественное мероприятие возглавил Президент Украины Петр Порошенко.
По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия участие в церемонии принесения присяги принял председатель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин.
После приветственного слова Главы Государства и принятия присяги военными Его Высокопреосвященство совершил молитву за здоровье каждого из воинов и окропил их святой водой.
Фото официального интернет-представительства Президента Украины