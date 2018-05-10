Праздник Троицы в Киево-Печерской лавре: за богослужением сугубо молились за мир в Украине (укр., фоторепортаж)

В День Святої Трійці, П’ятидесятниці, 30 травня, Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Онуфрій звершив Божественну літургію в Києво-Печерській Лаврі.

З давніх часів зберігається звичай у свято П’ятидесятниці прикрашати храми та оселі зеленню (гілками дерев), рослинами та квітами.

Цього звичаю ще дотримувалися в старозавтні часи іудеї під час свята отримання Моісеєм Закону Божого – П’ятидесятниці (Лев. 23:10-17).

Вочевидь, так була прикрашена і Сіонська горниця, де Дух Святий зійшов на апостолів. Дерева та квіти – символ природи, що вічно відновлюється – вказують на таємниче відновлення душ християн силою Святого Духа та служать нагадуванням і закликом до духовного зцілення життя в Христі Іісусі.

Після читання Святого Євангелія Предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва за мир в Україні.

Перед таїнством причастя голова Синодального інформаційного відділу УПЦ єпископ Ірпінський Климент зачитав Послання Предстоятеля Української Православної Церкви з нагоди Дня Святої П’ятидесятниці.

Після закінчення Божественної літургії була звершена велика вечірня з читанням колінопреклонних молитов святителя Василія Великого.

Цього дня вечірня звершується одразу після Літургії для того, щоб народ в благоговінні, не розходячись по домівках, був присутнім за читанням на вечірні особливих, піднесених молитов святителя Василія Великого (+379) з колінопреклонінням.

По завершенні богослужіння Блаженніший владика привітав віруючих зі святом П’ятидесятниці та благословив усіх.

За матеріалами офіційного сайту УПЦ

Фото УНІАН, Олександр Синиця.