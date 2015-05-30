УПЦ направила Циркуляр по епархиям ко Дню защиты детей

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, Канцелярия Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви информирует, что 1 июня текущего года в День Святого Духа, когда будет отмечаться День защиты детей, во всех храмах Украинской Православной Церкви необходимо вознести молитвы за упокой всех детей, погибших в зоне вооруженного конфликта на Востоке Украины.

+ Антоний

Митрополит Бориспольский и Броварской,

Управляющий делами Украинской Православной Церкви