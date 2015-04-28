Делегация УПЦ в Страсбурге рассказала о защите прав конфессий на востоке Украины

Украинская Православная Церковь отстаивает равенство прав религиозных сообществ перед законом межконфессионального мира, и не только защищает свои права, но и прилагает усилия, чтобы не нарушались права других религиозных конфессий в Украине.

Об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний заявил в Страсбурге во время встречи с комиссаром Совета Европы по правам человека Нильсом Мужниексом, сообщает Центр информации УПЦ.

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В частности, владыка рассказал о помощи украинским конфессиям в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. О том, что УПЦ пытается посильно помогать конфессиям в их проблемных ситуациях или, по крайней мере, не усложнять их.

"Когда в городе Антрацит 8 сентября 2014 года вооруженные люди захватили здание церкви христиан-баптистов и заявили, что здесь будет «православный центр», то УПЦ заявила, что никогда не примет храм, отобранный у другой конфессии. Аналогичная отказ был в Луганске, где митрополиту Митрофану предлагали помещения кафедрального собора и епархиального управления УПЦ КП. Осенью 2014 года в Горловке вооруженные люди разогнали верующих церкви Адвентистов седьмого дня, а пастора увезли в неизвестном направлении. Представители УПЦ выяснили, что пастор жив и вскоре его освободили", - цитируют в Центре информации УПЦ слова управляющего делами.

В то же время митрополит Антоний передал комиссару Мужниексу материалы о фактах нарушения прав верующих УПЦ и рассказал о межконфессиональных отношениях в Украине. Комиссар Совета Европы ознакомился с информацией о нарушениях прав верующих УПЦ и высказал пожелание и в дальнейшем получать информацию о фактах нарушения религиозной свободы в Украине, если таковые будут.

Как сообщалось, с 26 по 28 апреля проходит визит официальной делегации УПЦ в Страсбург (Франция). Цель визита - открытие культурно-духовной программы «Тысячелетие наследия князя Владимира, крестителя Руси", в рамках которой состоялась презентация выставки картин украинских художников "Украина - край князя Владимира Великого".

Кроме того состоялась встреча делегации УПЦ с директором Департамента по вопросам демократии Совета Европы Снежаной Самарджич-Маркович, на которой было поддержано предложение украинской стороны по развитию взаимодействия в сфере обеспечения прав верующих.