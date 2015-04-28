УПЦ активизирует сотрудничество с Советом Европы в сфере обеспечения прав верующих

Украинская Православная Церковь нацелена на активизацию сотрудничества с Советом Европы в сфере обеспечения прав верующих УПЦ. Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в Страсбурге (Франция) на встрече с директором Департамента по вопросам демократии Совета Европы Снежаной Самарджич-Маркович, сообщает Центр информации УПЦ.

В частности, стороны обсудили состояние и перспективы развития межконфессиональной ситуации в Украине, а также случаи нарушения прав верующих УПЦ.

Митрополит Антоний выразил готовность к сотрудничеству с Советом Европы по обеспечению прав верующих УПЦ на основе общепринятых европейских норм.

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"Украинская Православная Церковь нацелена на активизацию сотрудничества с Советом Европы в сфере обеспечения прав верующих УПЦ. В частности, это касается вопросов мониторинга нарушений и злоупотреблений в религиозной плоскости", - подчеркнул управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний передал представителям Совета Европы материалы о случаях нарушения прав верующих УПЦ.

Самарджич-Маркович выразила беспокойство по поводу приведенных фактов и заверила, что в Совете Европы примут в работу информацию УПЦ.

Она высоко оценила позицию невмешательства в политические процессы, которой придерживается УПЦ, и поиск путей к примирению в украинском обществе.

Директор Департамента по вопросам демократии Совета Европы поддержала предложение украинской стороны по развитию взаимодействия в сфере обеспечения прав верующих.

Как сообщал УНИАН, с 26 по 28 апреля проходит визит официальной делегации УПЦ в Страсбург (Франция). Цель визита - открытие культурно-духовной программы «Тысячелетие наследия князя Владимира, крестителя Руси", в рамках которой состоялась презентация выставки картин украинских художников "Украина - край князя Владимира Великого". Кроме того были запланированы встречи в Совете Европы.