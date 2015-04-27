Управляющий делами УПЦ открыл в Страсбурге вечер, посвященный 1000-летию преставления святого князя Владимира

26 апреля Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний открыл в Страсбурге (Франция) духовно-культурный вечер, посвященный 1000-летию преставления Крестителя Киевской Руси святого князя Владимира.

Мероприятие состоялось в помещении старинного храма Temple neuf (Новый храм - фр.), который является известной концертной площадкой Страсбурга.

Открывая вечер, митрополит Антоний в частности сказал, что празднование 1000-летия преставления святого князя Владимира - это не просто наша славная история, ведь с выбором князем Владимиром христианской веры Киевское государство вошло в семью европейских христианских государств.

"Мы очень надеемся, - отметил владыка, - что это не только наше прошлое, но и наше настоящее, и мы будем все делать для того, чтобы в этом выборе князем Владимиром христианской веры заключалось будущее нашего государства".

После этого было произнесено приветственное слово Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Далее состоялся концерт фортепианной музыки в исполнении заслуженного артиста Украины Алексея Ботвинова. Звучали произведения Баха, Шопена, Чайковского и Рахманинова.

По окончании мероприятия митрополит Антоний открыл выставку картин известных украинских художников «Украина - край князя Владимира Великого», которую представила член Национального союза художников Украины Галина Лекарева-Никитина.

Среди многочисленных гостей вечера присутствовал постоянный наблюдатель Святого Престола при Совете Европы монсеньор Паоло Руделли.

Вниманию жителей Страсбурга была также представлена выставка фотографий о современной жизни Украинской Православной Церкви.

Отдел внешних церковных связей УПЦ