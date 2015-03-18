В УПЦ КП считают храм в селе Мильча на Ровенщине своим - в УПЦ МП взывают к закону

Cекретарь Cвященного Синода Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Евстратий Зоря, комментируя cегодняшние события на Ровенщине в селе Мильча Дубенского района, на своей странице в Фейсбук написал, что опрос жителей по вопросу принадлежности храма Рождества Пресвятой Богородицы, состоялся «по инициативе местной общины УПЦ МП».

«В клубе собрались жители, создана комиссия, изготовлены бюллетени. Свободным голосованием община определилась - 90% за Киевский Патриархат. Храм принадлежит сельской общине на правах собственности. Поэтому на основании решения общины исполком сельсовета принял решение о закреплении его за общиной УПЦ КП. Тогда община обратилась к архиепископу Илариону с просьбой назначить священника. Сегодня священник прибыл, община ждала в храме, была отслужена пассия. Конфликта или насилия не было», - считает Евстратий Зоря.

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В свою очередь, секретарь Ровенской епархии Украинской Православой Церкви протоиерей Виталий Герлинский с тем, что сказал Евстратий Заря, не согласен. В комментарии Центру информации УПЦ он сообщил, что считает такое заявление странным, в частности, потому что "это не что иное, как силовой захват".

“Странным является заявление Евстатии Зари о принадлежности храма сельской общине на правах собственности. В очередной раз представители УПЦ КП отождествляют религиозную общину с общиной сельской, вводя в заблуждение простой люд. Так называемые референдумы, которые инициируют представители УПЦ КП, являются соцопросом, который не имеет никакой юридической силы. Именно на основе этих референдумов представители УПЦ КП проводят «переводы» храмов под юрисдикцию УПЦ КП. Правда в УПЦ КП всегда молчат о том, каким образом они это делают. А методы всегда одни и те же: болгарки в руках людей. Для меня, как и для большинства православного люда, сегодняшнее событие - это не что иное, как силовой захват”, - подчеркивает Виталий Герлинский.