Ровенская епархия УПЦ заявила о захвате храма в селе Мильча Дубенского района: помещение опечатано

На Ровенщине, в селе Мильча Дубенского района, 18 марта был захвачен храм Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви.

Комментируя ситуацию, секретарь Ровенской епархии протоиерей Виталий Герлинский отметил, что «храм был захвачен многочисленной группой неизвестных людей», сообщает Центр информации УПЦ.

«В 8 часов утра в село прибыла группа людей. Также присутствовали пять представителей духовенства от УПЦ КП. Всего было около 100 человек, большинство из которых приезжие. Группа людей взломала двери храма, который принадлежит общине Украинской Православной Церкви. Они заняли помещение и совершили в нем богослужение. Возле захваченного храма собрались члены общины УПЦ из села, приехали люди из района, из области», - рассказал протоиерей Виталий Герлинский.

Около 15.00 храм Рождества Пресвятой Богородицы был опечатан представителями местных властей - до решения суда.

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«Наиболее приемлемым был бы вариант, если бы обе религиозные общины договорились о решении конфликта в юридической плоскости. Однако захватчики, похоже, не поспешат в суд. Они использовали рейдерские приемы - болгарки и монтировки. Пока храм опечатан, богослужения Украинской Православной Церкви будут проходить на улице, возле храма. Или в церковном доме», - сообщил секретарь епархии.

Протоиерей В.Герлинский добавил, что службы не проходят в храме уже давно.

«Еще с февраля предпринимались попытки захвата, после чего храм был закрыт, чтобы защитить помещение от насильственного захвата», - объяснил отец Виталий.

По мнению секретаря Ровенской епархии, конфликт спровоцирован местной властью в Мильче, которая поддерживает представителей УПЦ КП.

«Руководство сельсовета - инициатор перевода храма УПЦ в юрисдикцию УПЦ КП. В селе ведется постоянная пропаганда «национальной церкви». На сессии сельсовета был поднят вопрос о смене юридического адреса храма УПЦ, что делалось с лукавым умыслом: зарегистрировать общину УПЦ КП на новый адрес. На просьбу религиозной общины УПЦ дать официальную справку о смене адреса, в сельсовете ответили отказом. Это делает невозможным процедуру внесения изменений адреса в уставные документы общины УПЦ”, - отметил секретарь Ровенской епархии УПЦ.

При этом он подчеркнул, что жалобы, которые были поданы УПЦ в государственные органы власти и правоохранительные органы, остались без ответа.

«Именно такое безразличие со стороны власть имущих стает поводом к безнаказанным рейдерским захватам храмов УПЦ», - констатирует отец Виталий.