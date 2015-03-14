Известный афонский старец обратился к украинскому народу

Игумен Афонского Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем, обращаясь к украинскому народу со Святой горы Афон (Греция), призвал "держаться канонической Церкви, канонического предстоятеля и канонического Синода".

Об этом он сказал во время встречи с Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Онуфрием, который в эти дни посещает Афон, сообщает Центр информации УПЦ.

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Игумен Ефрем поделился своими переживаниями по поводу событий в Украине.

Видеообращение игумена Афонского Ватопедского монастыря архимандрита Ефрема можно увидеть ЗДЕСЬ.

"С большой болью переживаю за состояние Украины и прошу украинский народ со Святой горы держаться канонической Церкви, канонического Предстоятеля и канонического Синода. Мы хотим, чтобы они (украинцы. – УНИАН) поддерживали каноническую Церковь. Это важно для спасения, подчинятся канонической Церкви”, - сказал архимандрит Ефрем.

Афонский старец пожелал украинцам всегда быть под покровом Божией Матери.

"Смиренно молимся, чтобы украинский народ был защищен благодатью Пресвятой Богородицы”, - завершил игумен Ватопедского монастыря.

Как сообщал УНИАН, 13-14 марта делегация УПЦ с паломническим визитом посетила Святую гору Афон (Греция). Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополитит Онуфрий и управляющий делами УПЦ Митрополит Антоний в cвоем видеообращении сообщили о том, что молятся за мир в Украине и просят молитв у монахов-святогорцев.

Митрополит Онуфрий последовательно выступает против проявлений насилия в Украине и стоит на позиции мира. Он неоднократно обращался к сторонам конфликта на востоке Украины с просьбой о прекращении огня. Его личное видение решения проблемы звучит во время проповедей в Киево-Печерской лавре: "преодолеть конфликт можно лишь тогда, когда мы будем с Богом", "только молитва остановит войну".