Блаженнейший Митрополитит Онуфрий и Митрополит Антоний прислали видеообращение со Святой горы Афон

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополитит Онуфрий и управляющий делами УПЦ Митрополит Антоний в видеообращении со Святой горы Афон (Греция) рассказали о том, что молятся за мир в Украине и просят молитв у монахов-святогорцев. Как сообщает Центр информации УПЦ, в эти дни делегация УПЦ с паломническим визитом пребывает на Афоне.

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“В эти дни Великого Поста наша группа паломников прибыла на Святую гору Афон, чтобы помолиться за наше украинское государство, за мир на нашей земле, чтобы Господь послал нашему народу свое благословение”, - сказал в видеообращении Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

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“Святая гора Афон - это особое место на земле, где круглосуточно звучит молитва. Делегация Украинской Православной Церкви приехала сюда, чтобы помолиться, попросить молитв у святогорцев за наш Боголюбивый украинский народ, за наше Отечество, за целостность нашего государства, за мир и братство украинского народа”, - сказал в видеообращении Митрополит Антоний.

После прибытия на Святую Гору члены украинской делегации во главе с Блаженнейшим митроплитом Онуфрием совершили Божественную литургию в соборном храме Свято-Пантелеимоновского монастыря. Во время Литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий вознес молитву за мир на украинской земле. В этот же день состоялась встреча Предстоятеля УПЦ с братией обители.