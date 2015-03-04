Протоиерей Владислав Диханов: То, что происходит с Украиной - результат жестокости, равнодушия и духовного обнищания общества

В Украинской Православной Церкви назвали источниками проблем в Украине - жестокость, равнодушие и духовное обнищание общества.

Такое мнение высказал глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов в комментарии Центру информации УПЦ.

«Страшный опыт, который имеют вынужденные переселенцы, на самом деле бесценен. Когда мы вывозили людей из-под бомбежек, первое, что мы им говорили: остановитесь и посмотрите на происходящее. Этот кошмар - результат того, какими мы были в прежнее мирное время. То, что происходит сейчас с Украиной - результат жестокости, тотального равнодушия и духовного оскудения. Необходимо духовно измениться, переродиться. Без изменения самих себя, без покаяния, без духовной работы, невозможно изменить окружающую действительность», - подчеркнул отец Владислав.

Протоиерей Диханов обратил внимание на то, что настроения в обществе по отношению к переселенцам из зоны военного конфликта часто настороженные и недружелюбные. Вместе с тем, в среде самих переселенцев, отношения очень сложные. Также, по словам отца Владислава, у многих людей вырабатывается иждивенческая позиция: «они ждут и требуют помощи, не прилагая никаких усилий к улучшению своего положения».

«Я сам, как и многие другие волонтеры, не раз вынужден был это констатировать. Среди переселенцев есть такие, кто мигрирует от одного центра помощи к другому и занят только этим. Однако надо понимать, что человек должен не только принимать, но и отдавать. Если человек только принимает, он скоро пресытится и его раздавит эта стена пресыщения. Если же он будет только отдавать, он погибнет от истощения. Должен быть баланс», - отмечает отец Владислав.

Священник призывает украинцев в эти дни быть особенно чуткими и милосердными друг к другу, чтобы достойно провести Великий пост.

«Сейчас идет Великий пост - время смирения и духовного подвига для каждого православного. Именно в этот период нам надлежит сдать суровый экзамен на истинное сострадание, неравнодушие и умение прощать других. Сейчас, в военное время, мы все проходим эту проверку. Мы каемся в своих грехах и получаем от Господа прощение ровно настолько, насколько сами готовы прощать», - напомнил отец Владислав.