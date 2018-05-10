Презентация программы УПЦ по оказанию помощи пострадавшим в результате военных действий (стенограмма, УНИАН)

В информационном агентстве УНИАН 19 февраля состоялась презентация официальной программы Украинской Православной Церкви по оказанию помощи пострадавшим от военных действий в Украине «Миссия милосердия и примирения».

Участники мероприятия:

Председатель Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов.

Директор Департамента культуры исполнительного органа Киевского городского совета Диана Попова.

Директор благотворительного фонда «Фавор» Даниил Колесников.

Журналист, координатор волонтерской группы «Тельняшки» Александр Иваницкий.

Председатель Свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко.

Руководитель проекта "Центры гуманитарной помощи" Анна Клименко.

Организатор пресс-конференции – Украинская Православная Церковь.

СТЕНОГРАММА

Протоиерей Владислав Диханов: Тема пресс-конференции — «Миссия милосердия и примирения». Перед тем как начать пресс-конференцию, я бы хотел бы дать вводную информацию. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляет, что в зоне военных действий на Востоке Украины находится свыше пяти миллионов человек, и почти полтора миллиона из них находится в крайне тяжелом положении. Многие уже несколько месяцев не имеют работы, не получают пенсий и пособий, лишены лекарств, а в некоторых населенных пунктах — воды и света. Особенно страдают самые слабые — дети, старики, инвалиды. Индустриальное сердце страны за несколько последних месяцев превратилось в зону бедствия.

Своих страждущих братьев и сестер с самого начала военных действий поддерживает Украинская Православная Церковь. Православные общины регулярно снабжают мирных жителей Донбасса продуктами, лекарствами и всем необходимым. Но этого мало, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу на Востоке Украины.

Поэтому 2 февраля 2015 г. решением Священного Синода УПЦ стартовала совместная программа Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам и Благотворительного фонда «Фавор» по оказанию адресной помощи жителям Донецкой и Луганской областей через общины православных храмов.

Программа получила название «Миссия милосердия и примирения». Ее главные направления: оказание экстренной духовной поддержки мирным жителям Востока Украины, сбор и адресная доставка гуманитарной помощи пострадавшим, организация и функционирование центров гуманитарной помощи, накопительных складов и благотворительных столовых, содействие процессам примирения в Украине.

Главное, что можно сказать, — каноническая территория УПЦ распространяется на всю Украину, даже на те ее части, которые не подконтрольны украинской власти. Соответственно и паства находится и по одну и другую сторону. С одной стороны, это нас ставит в некоторое сложное положение в политическом отношении. Однако, как христиане мы не делим никого ни по политическому, ни по национальному признаку. Церковь должна принимать каждого человека. С этой точки зрений Церковь находится в выгодном положении. Потому, что у Церкви появляются инструменты для примирения. Церковь с первого дня до начала активных боевых действий, и, по сути, ещё и до них, молилась о мире. Ни одна молитва, ни один молебен, ни одна литургия не обходится без призывав о мире. И это важный инструмент в нашей работе.

Нынешняя ситуация призывает каждого гражданина Украины направить свои усилия на дело примирения, на то, чтобы преодолеть пропасть между разными частями нашего народа. Было уже много пресс-конференций, которые рассказывали о деятельности УПЦ в гуманитарном поле, об оказании помощи пострадавшим и раненым. Более миллиона тонн было отправлено гуманитарной помощи, более 2 млн. грн. Было пожертвовано на переоборудование военных госпиталей, много помощи было оказано людям, пострадавшим от военных действий. Всё это легло на плечи волонтёров, в том числе и людей из церковных приходов. В начале все это делалось, как и у всякой волонтерской организации, в буквальном смысле «на коленках». Первый наш склад — это была комната, в которой с утра начиналась раздача, а с обеда она доверху опять наполнялась. Была оказана помощь очень многим людям. Поскольку эта деятельность стала носить постоянный характер, мы решили преобразовывать нашу работу. Появились волонтёрские организации, которые помогли упорядочить нашу деятельность. Комната превратилась в настоящий склад, затем склад был преобразована в Центр гуманитарной помощи. Потому что люди нуждаются не только в продуктах питания и средства гигиены, но и в духовно-психологической поддержке. Главное к чему мы пришли, это то, что миссия милосердия, которую Церковь выполняет уже 2000 лет — это важный и эффективный инструмент, который способен сегодня объединить украинское общество. И по сути, это становится фундаментом для примирения украинского общества. Там где есть мир, там заложена основа для возрождения Украины. Я бы хотел предоставить слово руководителю ЦГУ — Анне Клименко.

Анна Клименко: В двух словах расскажу о работе Центра гуманитарного помощи, который расположен в Киево-Печерской лавре, а затем — о региональных центрах гуманитарной помощи в буферных зонах на Востоке Украины. Помощь выдаётся переселенцам один раз в месяц, она состоит из продуктового набора дополненного медикаментами и средствами личной гигиены. 14-го февраля 2015-го, перед тем как получить помощь люди помолились об умножении любви и мире в Украине.

Каждый раз людей к нам приходит всё больше и больше. Вначале это было 200 человек, потом — 300, а в этот раз было около 500 человек. Священники после молебна работают с паствой, потому как в очереди люди встревожены, многие скорбят о погибших, плачут о потере дома. Конечно, батюшки выслушивают людей в очереди — кто-то даже исповедуется им. Всё начинается с молитвы, а только затем идёт раздача помощи.

После молитвы люди становятся в очередь, заходят, показывают документы, и получают такие продуктовые наборы, к которым еще, по запросу, получают медикаменты и памперсы. Вот таким образом все происходит. И собственно, такого типа Центр гуманитарной помощи сейчас уже открылся в районе Волновахи, в Никольском монастыре. По аналогии с киевским Центром гуманитарной помощи он организован на базе прихода. В данном случае волонтерами становятся уже прихожане, священники и монахи этих приходов. Конечно, разница между киевским Центром гуманитарной помощи и вот этих, региональных, в буферной зоне — она значительна, поскольку вы сами можете понять, что перманентно возникающие боевые действия усложняют логистику и доставку гуманитарной помощи и усложняют, конечно, выдачу. Если здесь люди могут прийти и спокойно получить помощь, то там сама доставка помощи и доставка людей в этот центр на получения, усложняется. Но прихожане, священники и монахи, активно и адекватно стараются реагировать на происходящее и все равно, по подобной схеме, по подобной логике, пытаются строить свою работу. Предоставлять людям комплексную помощь, духовную и психологическую поддержку и, затем уже помогают медикаментами, продуктами. Вот в этом основная разница Киевского центра и региональных, которые действуют в буферных зонах. Если еще будут вопросы, я могу ответить потом.

Протоиерей Владислав Диханов: Спасибо большое, Анна. Конечно, я хочу еще раз подчеркнуть, что в первичную работу включились волонтерские организации. И было очень отрадно наблюдать, как много людей действительно понимают, осознают масштаб проблемы и не желают оставаться в стороне, хотят оказать посильную помощь. Конечно же, наличие людей доброй воли, а их много, говорит о том, что наша страна имеет огромный потенциал. И если в начале государственные структуры оставались все-таки в стороне, и в первую очередь волонтеры взяли на себя этот труд. То сейчас это дало возможность государственным институциям несколько сориентироваться и наладить системность в своей работе.

Насколько сейчас волонтерским организациям легко или трудно трудиться, я попрошу рассказать Александра Иваницкого, координатора волонтерской группы «Тельняшки».

Александр Иваницкий: Немножко расскажу о волонтерской группе «Тельняшки». Она возникла летом, название придумала Аня и создала группу Вконтакте. Все кто есть в Вконтакте могут добавиться в группу или добавиться ко мне, у меня на страничке есть эта группа. Сейчас мы имеем около 300 участников. Начали мы с того, что собрали около 8000 гривен, и на эти деньги купили продуктовые пакеты и раздали людям. Потом мы это делали каждый месяц.

Сейчас я расскажу о том, во что это превратилось сейчас. Но сначала, если можно, ролик «Тельняшки 2» на второй минуте, что бы мы видели людей, которым мы помогаем. Ролик, к сожалению, снят не очень профессионально, на маленькую камеру но все-таки…

Анна Клименко: Хочу немножко прокомментировать, буквально две минуты. Эта бабушка Роза, при эвакуации была ранена в бедро. Также была эвакуирована ее беременная внучка. И внучка уже родила ребенка. Все хорошо. И вот уже она приходит получать также на этого рожденного ребенка войны памперсы и детское питание.

Александр Иваницкий: Этот ролик был снят на предпоследней раздаче, когда пришло намного больше народа. Вы видели, прям толпы стоят. Человек пятьсот пришло. У нас, например, появился волонтер, который дал нам 850 долларов, я с ним давно знаком, я не знаю где он взял такие деньги. И мы собрали на карточку где-то 13000 гривен. Больше 30000 гривен мы потратили на раздачу. Растет количество людей и вот как-то промыслительно расчет и количество денег. И это свидетельствует, видимо, о том, что мы на правильном пути.

Еще у нас появился волонтер Лена — из Луганска, психолог, кандидат психологических наук. Она профессионально работает с теми, кто приходит за помощью. Еще у нас есть волонтер Лариса, она раньше работала с VIP-клиентами, как она говорит. Она работала с деятелями культуры Украины. Обзвонила, например, «Кроликов» ( Данилец и Моисеенко), позвонила Павлу Зиброву. И тот, и тот, пообещали пожертвовать деньги. После этого пришло пять тысяч и тысяча. Я не знаю кто сколько дал. Спасибо им большое.

И вот что еще хочу сказать, я сам как журналист, который работает на 1+1, знаю, что мы привыкли ругать власть. Но вот, например, вы видели ролик, три человека мы опросили и все три очень хвалят Киев, говорят что всем дали место в гостинице, есть теплая вода, прекрасный администратор, трехразовое питание. Вот в этом плане киевляне и киевская администрация работает на удивление замечательно.

Протоиерей Владислав Диханов: Спасибо, Александр. Я хотел заметить, что украинское общество разношерстное и по национальному составу, и по политическим признакам, и так далее. И вы знаете, наша разность не должна стать препятствием для того чтобы мы строили действительно здоровое общество. Как раз, если мы осознаем, что в нашей разности может быть сила, то действительно у нас может быть уникальное общество. И, конечно же, мы прекрасно понимаем, что в виду и сложной экономической и политической ситуации, чем больше мы будем свою разность подчеркивать, удаляясь друг от друга, тем более наше общество будет деструктивно. Мы понимаем что нужно объединяться, понимаем, что не смотря на разности религиозных, национальных, политических, убеждений, наша страна стоит пред лицом действительно большой катастрофы. И здесь мы должны объединить свои усилия. И уже сегодня процесс этот происходит.

Когда мы создавали программу «Миссия милосердия и примирения», речь еще не шла о примирении, как минимум о перемирии, которое, мы знаем, сейчас наступило после Минских соглашений. И, по сути, мы смотрели вперед, с надеждой, что любая война все- таки заканчивается миром. Уже тогда, трудясь, мы начинали объединять свои усилия с общественными организациями, и с государственными институциями. И сегодня на пресс-конференции присутствует глава вільної профспілки медичних працівників України, заступник голови конфедерації вільних профспілок України Олег Панасенко.

Олег Панасенко: Доброго дня. Наша організація об’єднує віруючих різних конфесій. І ми вважаємо, що всі люди, для яких важлива ситуація в країні, повинні долучитися до підтримки, як постраждалим від війни, тимчасово переміщеним, так і бійцям, які захищають нашу з вами рідну Вітчизну. Для нас дуже важливо, що до цієї доброї справи долучилася і Православна Церква. Але ж хочу акцентувати увагу на тому, що допомога Церкви почалася не з цього дня, коли почалась презентація. А ми вже давно з Церквою співпрацюємо у цьому напрямі. Найяскравіший приклад — трудовий колектив Житомирського дитячого будинку дитини, сиротинця. До речі, 100% членів того колектива, входять до нашої профспілкової організації. Разом з Церквою, разом з волонтерами, вони допомагають медичній роті, яка надає допомогу не тільки бійцям АТО, але ж і місцевим жителям. Ми дуже вдячні Церкві, волонтерам, кожній людині, яка долучилася до цієї справи, вдячні Митрополиту Житомирському і Новоград-Волинському за такі добрі діла. Але все ж таки найголовніша допомога від Церкви — це молитва. Тому що війна, як страшна хвороба, виразка, виникає там, де серця людей вражені гординею, ненавистю, заздрістю, злобою, невмінням пробачати. І тільки завдяки молитві наших святих церков можна досягти примирення. І коли буде мир в серці, тоді вилікується страшна хвороба, яка називається війною.

Протоиерей Владислав Диханов: Спасибо большое, Олег. Действительно нужные и важные слова. И хотел бы сказать, что с помощью Церкви сегодня уже освобождено немало людей, немало солдат, воинов, находившихся в плену. Церковь, священники, способствовали обмену военнопленными. И, конечно, очень много еще предстоит сделать. И главный момент в том, что всю свою деятельность мы стараемся делать прозрачной во всех отношениях. Вполне возможно, что были какие-то информационные поводы, для того что бы думать иначе, но на сегодняшний день мы как прибегаем к цивилизованным инструментам.

В нашей программе мы объединили усилия с благотворительным фондом «Фавор». По сути, это на сегодняшний день наш главный партнер, который использует прозрачный инструмент по сбору средств для оказания помощи. И сегодня здесь присутствует директор благотворительного фонда «Фавор» Даниил Колесников. Предоставляю слово Вам, Даниил.

Даниил Колесников: Добрый день, уважаемые коллеги. Несколько слов о нашем фонде. Он был образован в результате желания консолидировать свои благотворительные усилия некоторых крупных православных меценатов, выходцев из Донбасса. В результате чего было решено направить свои усилия на то место, где люди нуждаются больше всего в помощи — на Донбас, где идут боевые действия.

Принято было решение стать партнером Украинской Православной Церкви. Почему? Чтобы не просто помогать людям, чтобы не просто люди получали питание, получали медикаменты и прочую материальную помощь, но также и имели возможность получить и душевную помощь. Это очень важно для тех людей, которые там находятся в очень тяжелом положении. Особенно это касается городов-спутников, таких как Шахтерск, прочих небольших городв, в которых люди не имеют возможности ни работать, ни каким-либо другим обычным образом себе добыть хлеб насущный.

В результате чего благотворительный фонд «Фавор» сфокусировался на программе открытия пунктов питания при православных храмах Донбаса. В чем заключается наша миссия? Миссия заключается в том, чтобы дать людям возможность хотя бы один раз в день полноценно пропитаться, получать помощь священников и волонтеров. Чтобы они почувствовали, что не одинокие в своей проблеме, чтобы и у них появилась надежда на то, что им помогут, и они никогда не останутся одни в своей сложной ситуации.

Что еще хочется сказать? На сайте нашего фонда организован удобный инструмент пожертвований через пластиковые карточки, которые на данный момент есть у всех. Таким образом, нам всем дается возможность принять посильное участие в помощи нашим согражданам и собратьям на Донбассе. И мы верим и надеемся, что общими усилиями забота и милосердие, проявленные к нашим людям, которые попали в непростое положение, даст им надежду и силы жить дальше. Благодарю!

Протоиерей Владислав Диханов: Спасибо большое, Даниил. Ну как я уже сказал, главное, что будет обеспечена абсолютно полная прозрачность по каждому из социальных проектов, которые будут вместе реализовываться. Наверное, все-таки имеет смысл еще раз подчеркнуть, что именно Украинская Православная Церковь имеет на Украине больше всего верующих и больше всего приходов, и в том числе, естественно, на Востоке Украины. И именно приходы, по сути, становятся инструментами оказания гуманитарной помощи: и духовной, и психологической, и материальной. Это то, о чем уже говорила Анна, то, о чем говорили прочие спикеры.

Ну и завершить нашу небольшую пресс-конференцию хотелось бы словами о том, что главный посыл программы «Миссия милосердия и примирения» в том, что мы объединяемся для дел милосердия и сами дела милосердия по сути становятся фундаментом для примирения. А если мы будем примирены, то тогда появляется возможность возродить действительно новое украинское общество. Спасибо вам большое! Если у вас есть вопросы, мы готовы ответить на них.

ЗАПИТАННЯ ЗМІ

- Розкажіть будь ласка, під Волновахою відкрився центр. Де ще планується відкрити центри і скільки туди приходить приблизно людей?

Протоиерей Владислав Диханов: Дело в том, что ситуация очень быстро и сильно меняется на театре военных действий. Вы знаете, что в январе были определены пропускные пункты, — это семь основных блок-постов. То есть, в районе этих семи блок-постов мы решили создать семь накопительных складов. Однако на сегодня ситуация очень изменилась, хотя у нас были надежды открыть накопительные склады в Мариупольском направлении, и в направлении Новоазовска. Ну, если получится, то открыть хотя бы второй склад где-то там, потому что в Новоазовске и в том направлении люди очень нуждаются. Главный их промысел — это ловля морской рыбы, этим они зарабатывали себе на жизнь. Но выход в море сейчас запрещен, и поэтому там люди сейчас очень сильно страдают от голода и холода. То есть, первый склад мы планируем открыть здесь. Потому что направление под Волновахой одно из самых проходных, но если получится, то ближе к Мариуполю. Мы будем смотреть по ситуации, поскольку события развиваются очень быстро, будем стараться реагировать точно так же оперативно. Спасибо за вопрос!

Анна Клименко: Я бы еще хотела добавить, что перманентно возникающие военные действия значительно усложняют и логистику доставки гуманитарной помощи и конечно значительно усложняют для переселенцев получение этой помощи. Поэтому это все к сожалению не так быстро делается, как хотелось бы, но приходы готовы, монастыри готовы. Волонтеры, священники, сами прихожане — они готовы это все делать и делают уже, как в Никольском монастыре. Но вы сами понимаете, что в связи с военными действиями, обстоятельствами, мы стараемся реагировать как можно быстрее, как можно адекватнее.

Олег Карпенко, «Фома в Украине»: Отец Владислав, Даниил! Программа «Милосердие и примирение» предусматривает адресную помощь нуждающимся людям на Востоке. Как будет осуществляться доставка именно тех вещей, продуктов, которые нужны конкретным людям, в конкретном месте. И как это будет собираться? То есть, каков алгоритм этой работы, если можно, расскажите подробнее.

Даниил Колесников: У нас есть несколько способов доставки туда материальной помощи. Если мы говорим, допустим, о продуктах, то есть два способа. Первый — это склады, организованные при храмах. Сейчас такой склад есть при Никольском монастыре, где консолидируется продуктовая помощь, и потом уже доставляются в те храмы, которые наиболее нуждаются в этой помощи.

И второй способ: фонд «Фавор» нашел возможность внутри Донецка забирать продукты в торговых сетях, которые еще работают. Таким образом мы подстраховались от боевых действий. В случае, если мы не сможем привезти туда продукты, то мы всегда имеем возможность иметь их там, на местах, и не оставить людей без еды.

Протоиерей Владислав Диханов: Почему еще было принято решение создания накопительных складов рядом с блок-постами. Во-первых, не всегда, есть возможность доставить груз по назначению. Вы знаете, были прецеденты, когда гуманитарные колоны просто не пропускались даже добровольческими батальонами. Мы консультировались с нашими военными. И все-таки, по поводу минимизации риска было принято решение открытия накопительных складов в районе буферных зон. Даже если мы не будем иметь возможности большими грузовиками перевезти гуманитарную помощь, то с той стороны, люди, имея определенные документы, разрешающие доступ, любой священник, может на своей маленькой легковой машине, если не ежедневно, то несколько раз в неделю точно, приехать, на накопительный склад и забрать помощь. И уже через приход помогать, раздавать помощь, организовывать горячие обеды, о которых мы говорим. Спасибо!

На сколько я знаю, ситуация в Донбассе и как раз конкретно в Донецке отягчается тем, что гуманитарная помощь какая-то поступает, но она попадает не всем. И вот есть категории граждан, которым, к сожалению, она недоступна. Есть люди, которым не попадает вообще никакой помощи. И вот Вы тогда, через центр, который действует, как-то помогаете этих людей как-то включить в процесс получения помощи?

Протоиерей Владислав Диханов: По сути, любой приход, как я уже сказал, в принципе это социально-активные единицы. В первую очередь они занимаются духовной работой. Но как раз, имея возможность работать через прихожан, приход получает информацию о таких нуждающихся людях. И эта помощь очень адресно и направлено, собирается и оказывается. То есть, по сути приходы становятся мощным инструментом, поскольку инфраструктура, на сколько я знаю, к сожалению, на Востоке Украины разрушена если не полностью, то очень основательно. И поэтому приходы на сегодняшний день — это очень активные социальные единицы. Они могут это делать. Спасибо за вопрос!

У мене ще таке питання. Сьогодні всі сказали про те, що людей, які приходять за допомогою, зокрема у Києво-Печерську Лавру більшає. Останній раз їх було 500. А як ситуація з простими українцями, які відгукуються? Цієї допомоги стало більше, менше, порівняно з літом? Тобто як відгукуються прості українці?

Протоиерей Владислав Диханов: Спасибо большое. Ну, во-первых я хочу подчеркнуть, что вот эти 500 человек это по сути представители семейств или многодетных семей. По сути, каждый пришедший в Лавру получает паек на 4 человек, или даже на 6-7. В среднем в прошлую субботу у нас получили паек, грубо говоря, 2,5 тысяч человек.

Как я сказал, экономическая ситуация в стране сильно подорвала и волонтерские силы, но опять же как подчеркнул Олег, все таки духовный авторитет и молитва действительно иногда чудесным образом помогают. Думаю, может закрывать или уменьшать помощь — и вдруг в последний момент приходят люди, которые приносят эту помощь. Наверное, этому способствует то, что мы все процессы стараемся делать прозрачными, сразу все отчеты выкладываем. Поэтому люди стараются найти возможностьпомочь, потому что они понимают, что экономичная ситуация ухудшилась, стало хуже им, соответственно насколько хуже тем людям, которые вообще ничего не имеют. Вы знаете, это не замыкает людей, это их делает еще более открытыми. Это очень отрадно и это очень хорошо. Спасибо большое!

"УНИАН-Религии"