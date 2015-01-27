В Деснянском районе Киева ночью подожгли церковь УПЦ (фото)

В Деснянском районе Киева на перекрестке улиц Сабурова и Мелиоративная 27 января в 01 час 47 минут в деревянной церкви, которая принадлежит Украинской Православной Церкви возник пожар, в результате которого огнем повреждены внешняя стена, купол, крест и частично повреждены несколько икон.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 03 часа 18 минут подразделениями ГСЧС Украины пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Причина пожара – поджог неустановленным лицом.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Как сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ, деревянный храм в честь мученика Трифона был построен в 2005 г.

"Известно, что неустановленное лицо подожгло колесо от автомобиля и бросило у стены, в результате чего огнем охватило крышу. В результате пожара повреждена внешняя стена храма, купол, крест, внутри пострадали иконы, а крыша прогорела более чем наполовину", - сообщается на сайте.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 26 января, в Шевченковском районе Киева в 4 утра на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" произошла очередная попытка поджога храма в честь иконы «Всех скорбящих Радость» Украинской Православной Церкви.

Злоумышленники бросили шесть бутылок зажигательной смеси, три из которых не сработали. Повреждена алтарная часть храма. Святыни в алтаре не пострадали.

Фото: официальный сайт Киевской Митрополии УПЦ