Предстоятель УПЦ выразил соболезнования по поводу трагических событий в Мариуполе

25 января Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Его Блаженству сослужили наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и духовенство обители.

Предстоятель УПЦ: Только тот увидит Бога, кто способен к покаянию

После завершения Литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий выразил соболезнования по поводу трагических событий в Мариуполе.

«Вчера, в результате террористического акта в Мариуполе, погибло около 30 мирных жителей, также погибли люди в других районах Донбасса. Мы молимся, чтобы Господь простил им все вольные и невольные прегрешения и принял их, как непорочную жертву, потому что эти люди ни с кем не враждовали. А тех, кто поднимает руку на брата своего, пусть Господь вразумит, даст им сердечный мир и восстановит любовь к Богу и к ближнему», - сказал Предстоятель.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви