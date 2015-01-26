Предстоятель УПЦ: Только тот увидит Бога, кто способен к покаянию

25 января Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время Божественной литургии в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры после прочтения Святого Евангелия обратился к пастве со словами проповеди.

В ней он охарактеризовал современное состояние общества как таковое, при котором враг человеческого спасения делает попытки «освятить» человеческие желания, вследствие чего человек пытается поработить Творца себе. В частности, Его Блаженство сказал: «Иногда мы признаем Бога и считаем, что только за это Бог является нашим должником и вынужден выполнять все наши желания». А если это так, то возникает вопрос: "Видели ли мы Бога?"

На примере евангельского Закхея Блаженнейший владыка подчеркнул, что сознательно признавать Божие бытие, созерцать Бога в своей жизни может только тот человек, который чувствует раскаяние за свои грехи.

Закхей на деле показал свою решимость видеть Христа, поскольку был малого роста и не постеснялся взобраться на дерево. Что же символизирует это дерево? Оно является символом духовных усилий, которые прикладывает человек - пост, воздержание не только от лишних телесных потребностей, но и желаний, мыслей, ощущений.

«Поэтому Святая Церковь, готовя нас к Великому посту, напоминает нам о Закхее и призывает всех, кто еще не видел Бога: "Сойдите на это дерево поста, возможно не за первый раз удастся достичь определенной высоты, чтобы увидеть Бога, но это непременно произойдет - на второй или третий раз. Главное только, чтобы человек не отчаивался в своем желании увидеть Господа».

Официальный сайт Украинской Православной Церкви