РПЦ назначила в Стамбул представителя "для окормления русскоязычных православных"
12:15, 12 ноября 2018Православие
1098 0
Богослужение в храме в честь святых равноапостольных Константина и Елены / mospat.ru
Русская Православная Церковь назначила священника в Стамбул, в храм святых равноапостольных Константина и Елены, расположенном на территории летней резиденции Генерального консульства России.
Иерей Георгий Сергеев назначен в Стамбул "для окормления русскоязычных православных, проживающих на турецкой земле", сообщает mospat.ru.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РПЦ может отправить своих священников в Турцию
Как сообщалось, в связи решением Священного Синода РПЦ от 15 октября о невозможности евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом, русскоязычные православные верующие, проживающие в Турции, направили прошения об организации богослужений.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter