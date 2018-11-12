РПЦ назначила в Стамбул представителя "для окормления русскоязычных православных"

Русская Православная Церковь назначила священника в Стамбул, в храм святых равноапостольных Константина и Елены, расположенном на территории летней резиденции Генерального консульства России.

Иерей Георгий Сергеев назначен в Стамбул "для окормления русскоязычных православных, проживающих на турецкой земле", сообщает mospat.ru.

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Как сообщалось, в связи решением Священного Синода РПЦ от 15 октября о невозможности евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом, русскоязычные православные верующие, проживающие в Турции, направили прошения об организации богослужений.