РПЦ может отправить своих священников в Турцию

Священнослужители Русской Православной Церкви (РПЦ) отправятся в Турцию для богослужений с участием православных граждан России.

Об этом 10 ноября в эфире телеканала "Россия 24" сообщил митрополит РПЦ Иларион, передает издание "Гордон".

Он связал это с конфликтом между РПЦ и Вселенским патриархатом из-за процесса предоставления автокефалии Украине.

"Сейчас, в ситуации разрыва, у нас не будет иного выхода, кроме как направлять священников Русской Православной Церкви для пастырского окормления наших верующих, и это будет продолжаться до тех пор, пока константинопольский патриарх будет находится в расколе", – отметил Иларион.

Митрополит РПЦ заявил, что в Турции у Константинополя около 2 тыс. верующих, а русскоязычных людей – десятки тысяч.

"В таких городах, как Стамбул, как Анталия, как Алания, как Анкара, сейчас проживает большое количество русских. Они нас спрашивают: "В какие храмы ходить?" А им сейчас некуда ходить, потому что в Турции только храмы Константинопольского патриархата", – отметил митрополит.

Он подчеркнул, что ранее в РПЦ советовали гражданам посещать храмы Константинопольского патриархата.