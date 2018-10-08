В Троице-Сергиевой лавре Митрополит Онуфрий совершил богослужение на кануне торжеств в честь Сергия Радонежского

В Свято-Троицкой Сергиевой лавре 8 октября отмечают преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Накануне, в Успенском соборе обители богослужение возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает patriarchia.ru.

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По традиции архиерейские богослужения в этот день совершались и в других храмах Лавры.

В Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры возглавил всенощное бдение Патриарх Кирилл.

8 октября, в день преставления преподобного Сергия Радонежского на Божественной литургии в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры молятся тысячи паломников.

*Преподобный Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) - основатель ряда монастырей, в том числе Троице-Сергиевой лавры.

Известен также как представитель деятельного исихазма, основоположник русского старчества и возобновитель монашеского общежития, которое идёт от Антония и Феодосия Печерских.

С XV века почитается РПЦ святым в лике преподобных. Считается покровителем учащихся.