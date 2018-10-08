8 октября Православная Церковь вспоминает преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского

Преподобный Сергий Радонежский родился в 1314 году в семье благочестивых бояр Кирилла и Марии. С юных лет Сергий, который в миру носил имя Варфоломей, имел желание посвятить всю свою жизнь служению Богу.

Однако Кирилл и Мария долго не благословляли сына на монашескую жизнь. И только когда они, незадолго до своей кончины, удалились в монастырь, преподобный Сергий Радонежский со старшим братом Стефаном поселился в глухой чаще. Будущему игумену земли Русской было тогда 23 года.

Собственными руками братья построили здесь деревянную келью и церковь, которая по их желанию была освящена во имя Живоначальной Троицы. Жизнь в глубоком уединении оказалась не под силу старшему брату преподобного, Стефану, и он вскоре удалился из этих мест.

Преподобный Сергий остался в совершенном одиночестве. С еще большим усердием он предался подвигу поста и молитвы. Вскоре исполнилось заветное желание юноши - игумен одного из близлежащих монастырей Митрофан постриг его в монашество. Ни одной минуты преподобный Сергий Радонежский не проводил в безделье.

Мудро сочетая молитву и труд, пение псалмов и чтение божественных книг, он с каждым днем своей жизни все больше приближался духом ко Христу. Единственным желанием преподобного Сергия Радонежского было спасение собственной души. Он хотел жить и умереть в своем лесном уединении.

Вскоре вокруг преподобного Сергия стали селиться люди, желавшие спасаться под его руководством. По настоятельному желанию учеников Сергий Радонежский становится священником и игуменом основанного им монастыря.

Около 1372 года Патриарх Константинопольский Филофей, знавший о высокой жизни русского игумена, прислал преподобному Сергию Радонежскому крест, параман, схиму и грамоту, в которой благословлял преподобного и советовал ему ввести в Троицком монастыре общежительный устав.

В 1380 году, когда правитель Золотой Орды Мамай вел полки на разорение Русской земли, великий князь Димитрий Иванович, готовясь выступить в поход, просил у преподобного Сергия Радонежского благословения и молитвы. Преподобный Сергий Радонежский скончался 25 сентября (по старому стилю) 1392 года, по традиции Русской Православной Церкви днем его кончины по новому стилю считается 8 октября.

Перед кончиной он заповедал братии, прежде всего, строго хранить чистоту православной веры. Преподобный завещал также блюсти единомыслие, чистоту душевную и телесную, любовь нелицемерную, удаляться от злых желаний, воздерживаться в пище и питии, иметь усердие к смирению и страннолюбию.

Тропарь

В чистоте жития источник слез твоих, исповедания трудовныя поты совокупил еси, и купель духовную источил еси, священный Сергие, преподобне, омывавши сугубстве творящим любовию память твою скверны обоямы душевныя и телесныя. Сих ради, чада твоя суще, вопием ти: моли, отче, Святую Троицу о душах наших.

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