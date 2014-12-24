Церковь наша патриотическая, всех своих прихожан призываем не оставаться в стороне от проблем, которые есть - митрополит Антоний

Всех своих прихожан призываем не оставаться в стороне от тех проблем, которые есть. Об этом сказал Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в видеоинтервью, которое было записано для круглого стола в УНИАН «Психологические и духовные проблемы военных и их семей: как вернуть мир в души?».

УНИАН-ТВ. Круглый стол "Психологические и духовные проблемы военных и их семей: как вернуть мир в души?" (видео)

«В этих сложных условиях, когда, к сожалению, есть смерти, как с одной стороны, так и с другой, много людей потеряли свои дома, не имеют, где жить, выехали из зоны АТО и в настоящее время проживают в различных регионах нашей Украины, Церковь делает все необходимое для того, чтобы приютить этих людей, дать им возможность пережить это время», - отметил владыка.

Особое внимание Церковь уделяет солдатам, которые, к сожалению, очень многие сейчас находяться в госпиталях на лечении.

Митрополит Антоний также подчеркнул, что Церковь собирает гуманитарную помощь «для того, чтобы привезти туда, в зону АТО, передать простым гражданам и военнослужащим необходимые вещи. Почти во всех храмах, особенно в больничных, священники дежурят круглосуточно, чтобы помочь морально, а если необходимо, оказать и материальную помощь».

«Вообще на всех приходах, во всех храмах нашей Церкви дежурят священнослужители, потому что мы все понимаем, что война является войной. Но когда люди возвращаются с войны, даже если они физически здоровы, то начинаются вопросы психологического характера и реабилитации. Очень много людей обращается к Церкви. Вообще за последние два месяца мы наблюдаем увеличение количества тех людей, которые приходят на богослужения. Потому что люди понимают, что теперь, при таких условиях все упование, вся надежда на Бога.

Всех своих прихожан мы призываем не оставаться в стороне от тех проблем, которые есть.

Наши прихожане ремонтируют госпитали, дежурят в больницах, где находятся раненые военнослужащие, чтобы они чувствовали помощь нашей Украинской Православной Церкви.

Наша Церковь - это Церковь украинского народа. И несмотря на ту критику, которая искусственно создается сегодня в обществе, Церковь наша патриотическая.

Но основное, что также подчеркивает Предстоятель Блаженнейший Митрополит Онуфрий, и наша официальная позиция, Церковь не может стать частью политикума в нашем обществе.

Задача Церкви, прежде всего, привести людей к Богу, дать основу земной жизни, чтобы всегда помнить, что истинная Отчизна каждого христианина, каждого человека - это Небо. Это значит, что Церковь обязательно имеет своей основной целью - служение Богу, народу, чтобы каждый человек чувствовал на себе любовь Божью к ней».

"Православие в Украине"