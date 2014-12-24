УНИАН-ТВ. Круглый стол "Психологические и духовные проблемы военных и их семей: как вернуть мир в души?" (видео)

В информационном агентстве УНИАН 24 декабря состоялся круглый стол на тему "Психологические и духовные проблемы военных и их семей: как вернуть мир в души?". Организатором мероприятия выступила Украинская Православная Церковь.

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Участники круглого стола: председатель Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Артур Деревянко;

психолог, руководитель Международного института екзестенциального консультирования (МИЭК) Анна Лелик (постравматичний синдром);

заместитель председателя ГС “Крылья восьмой сотни” (работа с семьями погибших и с участниками АТО) Елена Варишко;

настоятель Свято-Воскресенского храма погибших и ветеранов Афганистана протоиерей Сергей Ющик;

председатель Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов;

председатель Волынского православного братства трезвости им. Иоанна Кронштадского протоиерей Стефан Ярема (Волынская епархия УПЦ);

координатор по работе с военными медицинскими учреждениями протоиерей Олег Кучер (Харьковская епархия УПЦ);

настоятель храма Всех Святых воинов протоиерей Вячеслав Яковенко.