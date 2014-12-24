Специалисты отмечают важность участия Церкви в психологической реабилитации военнослужащих, вернувшихся из зоны АТО

Специалисты отмечают важность участия Церкви в психологической реабилитации военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий на Востоке Украины.

УНИАН-ТВ. Круглый стол "Психологические и духовные проблемы военных и их семей: как вернуть мир в души?" (видео)

Как сообщает корреспондент "УНИАН-Религии", об этом во время круглого стола в УНИАН ”Психологические и духовные проблемы военных и их семей: как вернуть мир в души?” сказали председатель Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Артур Деревянко; психолог, руководитель Международного института экзистенциального консультирования (МИЭК) Анна Лелик и заместитель председателя волонтерской организации “Крылья восьмой сотни” Елена Варишко.

Организатором круглого стола выступила Украинская Православная Церковь.

Участники мероприятия отметили важную роль представителей духовенства, которые вместе с усилиями государства и семьи, будут способствовать возвращению бойцов, пришедших из зоны АТО, в нормальное психологическое состояние.

По словам Деревянко, поддержка военных Церковью должна начинаться с первых дней их пребывания в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что такой опыт Украина должна перенять у других стран, и привел пример института военных капелланов, который существует, в частности в США.

«Бойцы находятся в окопах и, в то же время, духовные отцы находятся с ними в первых рядах на линии фронта. Нужно, чтобы военные капелланы были введены в воинские части, так как в других странах мира. Они своим примером покажут, что можно хранить покой в душе, сделав духовный мостик между душой и Богом», - сказал он.

По словам психолога Анны Лелик, сны о боевых действиях, навязчивые мысли, которые переживают участники АТО, являются одними из проявлений посттравматического стрессового расстройства.

«Здесь, понятно, нужна помощь специалиста-психолога. Но очень важно объединение душевного и духовного врачевания. Один психолог здесь справиться не сможет. Здесь, действительно, очень важна помощь духовная, помощь Церкви, вне зависимости от того, насколько религиозным считает себя сам человек», - подчеркнула она.

Лелик отметила, что психолог, конечно, окажет свою компетентную помощь, но следующий шаг «возможен только для Бога, который сможет человеку открыть потерянную перспективу».

По разъяснению психолога, особенность посттравматического синдрома - человек теряет жизненную перспективу, жизнь, кажется, остановилась на той точке, когда человек пережил травму. «И все, что ему остается - это возвращаться к этой точке, и таким образом ходить по кругу», - сказала Лелик. Разорвать этот круг, уверена она, поможет в значительной степени поддержка священника.

Представитель организации “Крылья восьмой сотни” Елена Варишко сообщила, что волонтерам приходится очень много общаться и с бойцами в АТО, и с их семьями, и с семьями погибших. «Церковь играет значительную роль в поддержке духовного состояния людей, которые пострадали психологически. И думаю, что Церковь должна оказать необходимую помощь и поддержать людей в тяжелую минуту», - отметила Варишко.

Присутствующие на круглом столе представители Украинской Православной Церкви сообщили о своей помощи военным и их семьям, которая уже предоставляется. Речь шла, в частности и о гуманитарной помощи населению Донбасса, помощи в восстановлении разрушенной инфраструктуры, помощи перемещенным с востока Украины семьям бойцов, а также духовной поддержке, которую оказывают раненым в госпиталях. Сообщалось, что при поддержке УПЦ открыта горячая линия ”Надежда” для пострадавших от военных действий.

Настоятель храма Всех Святых воинов протоиерей УПЦ Вячеслав Яковенко отметил, что Церковь не может оставаться, и не остается в стороне от событий на востоке Украины. «Души нужно лечить в Церкви», - подчеркнул он.

«Мы знаем, что существует афганский синдром, корейский, вьетнамский. И такой же посттравматический синдром существует и у воинов, которые проходят сейчас через зону боевых действий, через войну в нашей стране. Поэтому при участии всеукраинской организации «Крылья восьмой сотни» и Киевской организации инвалидов, которые пострадали от мин, на базе их международного центра Церковь создает Центр реабилитации участников и инвалидов АТО, где будем заниматься и членами семей погибших и пропавших без вести. Постараемся, чтобы эта деятельность велась не только в Киеве, но и по всей Украине», - сообщил настоятель храма Всех Святых воинов.