В УПЦ новый епископ Ивано-Франковский и Коломыйский
20:10, 23 декабря 2014Православие
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Священный Синод Украинской Православной Церкви 23 декабря избрал епископа Ивано-Франковского и Коломыйского.
Как сообщается в Журналах Синода, им стал клирик Черновицко-Буковинской епархии архимандрит Тихон (Чижевский) .
Избрание объясняется назначением архиепископа Ивано-Франковского и Коломыйского Пантелеимона управляющим Шепетовской и Славутской епархией УПЦ.
В то же время Священный Синод УПЦ удовлетворил просьбу епископа Шепетовского и Славутского Дионисия о переводе его за штат по состоянию здоровья.
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