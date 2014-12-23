В УПЦ новый епископ Ивано-Франковский и Коломыйский

Священный Синод Украинской Православной Церкви 23 декабря избрал епископа Ивано-Франковского и Коломыйского.

Как сообщается в Журналах Синода, им стал клирик Черновицко-Буковинской епархии архимандрит Тихон (Чижевский) .

Избрание объясняется назначением архиепископа Ивано-Франковского и Коломыйского Пантелеимона управляющим Шепетовской и Славутской епархией УПЦ.

В то же время Священный Синод УПЦ удовлетворил просьбу епископа Шепетовского и Славутского Дионисия о переводе его за штат по состоянию здоровья.