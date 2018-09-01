Решения по итогам встречи в Стамбуле примут синоды Церквей - митрополит Иларион (Алфеев)

Решения по итогам встречи в Стамбуле Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Патриарха Константинопольского Варфоломея будут приниматься Церквями соборно на заседаниях главных органов церковного управления - синодов.

Об этом в пятницу сказал журналистам глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает российское информагентство.

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"Два патриарха не могут просто встретиться и просто принять какие-то решения от лица своей Церкви, потому что каждая православная Церковь управляется соборно. Во главе Церкви - Архиерейский собор, между соборами Церковью управляет Священный Синод", - отметил он.

"Каждый патриарх, естественно, представляя свою Церковь, говорит от лица Церкви, но решения принимаются не в каком-то кулуарном формате, а на синодах соответствующих Церквей", - пояснил митрополит.

"Та беседа, которая сегодня состоялась, может в дальнейшем привести к каким-то решениям синодов Константинопольской и Русской православной церкви", - сказал владыка Иларион.