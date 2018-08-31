В РПЦ не будут раскрывать содержание беседы двух Предстоятелей до комментария Константинополя

В РПЦ не будут раскрывать содержание беседы Предстоятелей Русской и Константинопольской Православных Церквей, состоявшейся в Стамбуле 31 августа, пока ее не прокомментирует Константинопольский Патриархат.

Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион на пресс-конференции в Москве, сообщает Pravmir.ru.

«Я не думаю, что должен рассказывать содержание беседы двух Патриархов. Если бы они хотели, они бы сделали ее открытой. Я не должен и не имею права о ней рассказывать. Но это была братская беседа. СМИ взбудоражены, особенно в Украине, но мы не будем раскрывать содержание этой беседы, пока ее не будет комментировать греческий Патриархат», – сказал иерарх, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на переговорах Патриархов ситуация в украинском Православии.

Как отметил митрополит Иларион, «мы должны внимательно относиться к таким встречам и защитить себя от провокаций».

«Я хотел бы обратить внимание на высказывание митрополита Эммануила, которое прозвучало в греческих СМИ: «Мы не будем врачевать один раскол путем другого раскола», – добавил глава ОВЦС РПЦ.

Иерарх особо подчеркнул, что беседа Патриарха Кирилла и Патриарха Варфоломея была «очень дружеской и братской».

Он допустил, что “та беседа, которая сегодня состоялась, может в дальнейшем привести к каким-то решениям Синодов Константинопольской и Русской Православной Церкви”. Но пока об этих решениях “говорить рано”, самое главное то, что состоялся очень плодотворный обмен мнениями.