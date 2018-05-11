Праздник для детей-сирот в Киево-Печерской лавре: ангельские песни (видео) и подарки от наместника (фото)

В Киево-Печерской лавре в день святителя Николая, вечером 19 декабря, ждали маленьких и важных гостей. Наместник лавры владыка Павел более 15 лет является духовным отцом сирот из “Отчего дома”, где находятся дети, оставшихся без родительской опеки, которые были изъяты из семей и находятся в реабилитационных центрах и в центрах семейного воспитания.

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На праздник в лавру приехали более 120 детей и 50 сотрудников детского дома “Отчий дом”, также были воспитанники центра «Моя семья», комплекса социальной помощи «Бетел» города Ватутино (Черкасская область), молодежного центра адаптации «Шаг в самостоятельность», центра «Помощь матери и ребенку». На празднике побывали дети-переселенцы с Востока Украины. Также были гости из дома милосердия для пожилых людей «Источник».

ВИДЕО: Детский хор Киево-Печерской лавры. "Святая Варвара".

Мероприятие проходило в Трапезном храме Преподобных Антония и Феодосия Печерских и началось с молебна Святителю Николаю.

После молебна митрополит Павел поздравил присутствующих с праздником и рассказал о святителе Николае. Владыка обратил внимание на важность воспитания детей в христианской вере.

ВИДЕО: Митрополит Павел поздравил детей-сирот "Отчего дома" с днем Святителя Николая.

Детям владыка напомнил, что святитель Николай является их покровителем и сам или через других добрых людей выполняет их желания.

“Сегодня, дорогие дети, я обращаюсь к вам, потому что святитель Николай является вашим покровителем и вашем ходатаем. По традиции, дети просят у святителя Николая, ждут какой-то радости и подарков, и он выполняет просьбы - через добрых людей, через наставников, через родителей, через святую Церковь. Но не забывайте быть ему благодарными, не забывайте ему молиться и уважать своих родителей, ценить учителей и наставников, потому что если хотите, чтобы вас уважали, ценили и любили, вы должны все это выполнять тоже”, - подчеркнул митрополит Павел.

ВИДЕО: Детский хор Киево-Печерской лавры. "Святой Николай".

Владыка Павел обратил внимание, что сегодня родители часто попускают детям вседозволенность, чем губят маленькие души.

“Если же люди будут больше думать о жизни вечной, а не только о земном, то станут воспитывать детей в вере, христианской любви, в уважении друг к другу, к учителям, старшему поколению”, - говорит митрополит Павел.

Также наместник лавры считает, что “мы должны посвятить сегодня своих детей на служение Богу”.

Владыка заметил, что если мы вкладываем в детей самое лучшее, то увидим умножение добра и будем радоваться их успехам.

ВИДЕО: Детский хор Киево-Печерской лавры. "Ой хто, хто Миколая любить…"

“Я сегодня очень благодарен Татьяне, которая руководит детским хором. Она готовит деток, чтобы они могли славить Бога. Когда мы закладываем в детей самое лучшее - это принесет плод сторицей. Вы будете радоваться и видеть успех и процветание добра и милосердия через детей и их любовь к нам”, - сказал владыка Павел.

ВИДЕО: Детский хор Киево-Печерской лавры. Молитва.

Наместник лавры призвал: “Будем просить, чтобы Святитель Николай и в дальнейшем хранил Украину. Чтобы он послал долгожданный мир нашей стране и каждой семье. Чтобы мы могли мирно молиться и трудиться в Церкви, в государстве, чтобы всегда над нами было мирное светлое небо. И чтобы пожив во всяком достатке здесь, на земле, мы сподобились быть наследниками и участниками того наследия, которое Господь приготовил для нас с вами в Царстве Небесном”.

После молебна состоялся праздничный благотворительный концерт, который подготовил для “Отчего дома” и других гостей детский хор Киево-Печерской лавры под руководством Татьяны Войцеховской.

Дети спели рождественские колядки и духовные песнопения о жизни святителя Николая и великомученицы Варвары.

Также детский коллектив исполнил произведение на стихотворение Ивана Франко "Чудо с утопленным парнем".

“В нашем хоре сегодня дети от 6 до 15 лет. Они участвуют в богослужениях каждое воскресенье поют Литургию в Аннозачатиевском храме. И принимают участие во всех лаврских праздниках. Уже есть опыт концертов в филармонии, в храмах Киева”, - рассказала творческий руководитель детского хора Татьяна Войцеховская.

В свою очередь, президент альянса “Украина без сирот” Роман Корнийко обратил внимание на важность таких концертов, “чтобы дети почувствовали, насколько о них беспокоятся и заботятся, потому что без духовности невозможно помочь детям залечить их раны”.

Справка "УНИАН-Религии"

Альянс «Украина без сирот» объединяет 106 общественных организаций, которые работают с детьми-сиротами. МБФ “Отчий Дом” занимается беспризорными детьми. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без родительской опеки, которых изъяла из семей служба по делам детей и семьи, криминальная милиция - из-за угрозы их жизни. Также создано 28 детских центров по всей Украине, в которых воспитывается около 700 детей.

“Каждый ребенок получил рану - от своих родителей, от социума, от жизненных обстоятельств. Дети переживают эту боль. Поэтому важно прийти в стены храма, где идет молитва за детей, чтобы Бог наполнил их души миром. Важно показать детям, что их любят, что их жизнь будет лучше, чем есть на сегодняшний день. О них заботятся не только государственные служащие, но и люди, которые несут духовность”, - сказал Роман Корнийко.

После концерта митрополит Павел раздал присутствующим подарки.

В своем комментарии “УНИАН-Религии” владыка Павел напомнил о том, что все мы должны помогать друг другу.

“Лавра всегда пытается помогать, от души, насколько может. И мы не делаем из этого рекламы. Мы не знаем что нас ждет впереди, но мы обязаны друг другу помогать: независимо от религии, от вероисповедания. Независимо от возраста, от должности - это все проходит, а человек вечен. Пример святителя Николая побуждает нас жить по-христиански и творить дела милосердия”, - подытожил митрополит Павел.

Анна Хрусталева, "УНИАН-Религии".

Фото, видео - "УНИАН-Религии".