Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел - отец для многих сирот

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел не любит говорить о своих делах милосердия. Для него эта тема очень личная. И уж точно мало кто знает о том, что во многих детских домах и интернатах дети называют владыку Павла отцом, папой. Когда они видят владыку, обнимают его как родного. Кто не успел подойти ближе, протягивает руку, чтобы хотя бы прикоснуться к нему.

У детей с владыкой Павлом очень простые отношения. Дети-сироты больше всего нуждаются в любви и дружбе, для них важны объятия, теплые слова, внимание. Владыка знает детей по именам, интересуется их успехами, их жизнью. Когда воспитанники вырастают, многим он помогает получить образование, поддерживает во взрослой жизни. Он понимает ценность и важность каждого ребенка, его судьбы, души. Накануне международного Дня защиты детей о сотрудничестве с Киево-Печерской лаврой «УНИАН-Религии» рассказал президент Альянса «Украина без сирот» Роман Корнийко.

Справка "УНИАН-Религии"

Альянс «Украина без сирот» объединяет 106 общественных организаций, которые работают с детьми-сиротами. Одним из инициаторов создания Альянса был митрополит Павел.

МБФ “Отчий Дом” занимается бездомными детьми. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без родительской опеки, которых изъяла из семей служба по делам детей и семьи, криминальная милиция - из-за угрозы для их жизни. Также фонд занимается предупреждением беспризорности и сиротства.

Большинство из детей пережили от родителей или других близких людей насилие. Многие из них сироты при живых родителях. Эти дети живут в селе Петровском под Киевом. Также создано 28 детских центров по всей Украине, в которых воспитывается около 700 детей.

Президент Альянса «Украина без сирот» Роман Корнийко

"ВЛАДЫКА ПАВЕЛ НЕ РАССКАЗЫВАЕТ ПРО СВОИ ДОБРЫЕ ДЕЛА - ВСЮ СЛАВУ ОТДАЕТ ТОЛЬКО БОГУ"

- Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел с 1998 года опекает и поддерживает наши центры. Владыка никогда никому об этом не рассказывает. Но мы хотим рассказать. Мы очень благодарны Богу за этого человека!

Во-первых, он является духовным отцом, папой, которого любят дети. Когда дети узнают, что поедут в лавру к наместнику, их лица просто сияют. Это для них большое счастье и благословение - поехать к владыке в Киево-Печерскую лавру.

Во-вторых, владыка помогает, поддерживает финансово ряд детских центров. Каждую неделю с его участка в селе Воронькове мы получаем молоко, сметану. Где-то раз в месяц - крупы, сахар, масло. На Рождество и на Пасху для наших детей выращивают поросят, телят. Интересно, что владыка делится с детьми-сиротами со своего собственного стола. То, что у него на столе на большие праздники - все то же самое он посылает в детские дома. Детям очень приятно.

Лавра гостеприимно принимает детей-сирот со всех уголков Украины. Владыка Павел проводит детские молебны и потом собирает ребят на большой обед. Многие из детей таких обедов в жизни не видели. Никого из детей не отпускают с пустыми руками, они уходят из лавры с подарками.

Послушным в лавре вручали подарки. ВИДЕО

Я помню, как владыка пригласил в свой дом воспитателей детей-сирот, накрыл стол, и когда садились, он каждому собственноручно пододвинул стул. Потом он сказал очень важное. Положил руку на сердце и говорит: “Я от имени Бога преклоняюсь пред вами. Спасибо за то, что вы день и ночь служите этим детям. Мы только молимся, и чем можем помогаем, а вы постоянно находитесь с ними”. А детям владыка сказал, чтобы не обижались на своих родителей, которые их родили и оставили. И чтобы уважали тех, кто день и ночь трудится с ними, кто проходит через слезы, трудности и переживания.

120 детей-сирот посетили лавру в рамках «Всеукраинского Дня молитвы за сирот». ВИДЕО

У нас были ситуации, когда было не за что оздоровить детей. Когда владыка Павел узнал, он отправил всех на отдых в Крым: обеспечил дорогу, пребывание.

Каждый год он беспокоится, есть ли за что отдохнуть детям, и помогает финансово, чтобы все были оздоровлены. Готовы ли к школе, есть ли теплые вещи?.. Он старается, чтобы их потребности были удовлетворены.

Когда люди в такого духовного сана говорят такие вещи, это очень подбадривает. Каждому из воспитателей владыка передал конверт, в котором была большая сумма денег для детей. Сотрудница одного из интернатов рассказывала, что когда приехала домой, не открывала конверт. Думала, ну что там может быть - тысяча-полторы... хватит решить какие-то потребности со спортинвентарем. Но когда она передала тот коверт директору, оказалось, что там была очень значительная сумма. Все были тронуты тем, как этот человек беспокоится о детстве сирот. Насколько владыке небезразлична их судьба.

Очень трудно выживать благотворительным организациям, которые занимаются детьми-сиротами, потому что экономика ударила по всему. Владыка Павел помог центру семейного воспитания “Моя семья” в Петровском перейти на экономическую систему отопления. Мы смогли заменить деревянные окна на пластиковые и утеплить дом центра.

Вообще, если говорить о помощи Киево-Печерской лавры детям-сиротам за все эти годы, добрых дел не перечесть.

Помню наше первое знакомство с владыкой Павлом, оно меня сильно впечатлило. Это был 1999 год. Владыка приехал в один из наших центров в селе Хотив. Вышел из машины... Стоим мы. Стоят дети. Он всем уделил внимание: подошел ко взрослым, подошел к детям. Дети повели владыку показать ему дом... Время идет, а они не выходят. Час, два... У меня уже тревога. Я же знаю, что такое удерживать внимание бывших беспризорных один на один, без воспитателей.

И вот они вышли. Все сияющие, владыку обнимают, держат за руки, даже за одежду.

Они почувствовали искренность и любовь, с чем он приехал. Наместник подходит ко мне, обнимает и говорит: “Большое Божие дело вы делаете. Спасибо вам!” И пошел к машине... Он не покупал внимание детей тем, что им привез. Он дал им гораздо большееё - уделил им свое время, пообщался, познакомился. Поверьте, детей не обманешь! Дети чувствуют, кто есть кто. Безразлично, в рясе человек, или нет. Они смотрят на то, что у человека в сердце.

Вы знаете сколько у владыки забот?.. Но он находит время и приезжает к детям. Однажды, открывает машину - а там полный багажник фруктов, которых мы никогда не видели и не могли купить. Не передать сколько у детей было от того счастья. Или открывает заднюю дверцу машины - а там много новых вещей для детей.

Когда-то был очень тяжелый период, нам было не за что вывезти мусор. Владыка проходил мимо, говорит: “Так, а что у вас тут такое лежит и неприятно пахнет?” Говорю: “Владыка, простите, неудобно, но мусор”. И мусора того было уже немало. Он ничего не сказал, попрощался, поехал. Через минут сорок приезжает грузовик, из него выходят двое монахов и спрашивают: “Здесь детский дом? А где мусор, который нам нужно забрать?” Забрали и уехали.

Я позвонил владыке Павлу, поблагодарил. А он: “Придите ко мне завтра”. Я приехал. Он достает большую сумму денег, кладет на стол и говорит: “Возьмите это для ваших детей”. Это была огромная по тем временам сумма, которую вообще, трудно было поверить, что кто-то может пожертвовать. Он просто отдал деньги детям. Добавлю, что потом от владыки такой значительной помощи детским домам и центрам было очень много.

Тогда же, на следующий день, я принес владыке письмо благодарности. А он говорит: “Вы разве не знаете, что написано в Библии?! Пусть левая рука не знает, что делает правая. А вы мне несете письма благодарности... Вы Бога благодарите, а не меня!”

Вы знаете, бывало к нам приезжали политики, которые помогали, но относились к детям так, что они это чувствовали - без любви. Затем в предвыборных программах появлялись фото, где они с помощью фотошопа были вставлены в фотографии с нашими детьми, и подписи, вроде “чужих детей не бывает”. Это всегда так неприятно, что не передать.

Владыка Павел - совсем другой образ человека-благодетеля, он искренне помогает, и всю славу от этого отдает только Богу. Он говорит: “Делаю это для Бога”. Я ему: “Вы и так много делаете, вы же молитесь за нас”. А он говорит: “Молитва без подтверждения, без дел и без жертвы - ничего не стоит”. Это пример истинного милосердия для многих.

Анна Горпинченко, “УНИАН-Религии”.

Фото - МБФ “Отчий Дом” и Киево-Печерской лавры.