В Киеве открылся Центр гуманитарной помощи УПЦ

В Киеве открылся Центр гуманитарной помощи Украинской Православной Церкви.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ протоиерей Владислав Диханов.

Он отметил, что в связи с событиями в стране множество переселенцев нуждаются в помощи.

«Были созданы центры социальной адаптации. Склад гуманитарной помощи, который оказывал людям помощь продуктами питания, средствами личной гигиены, - сейчас он трансформировался и перерастает в Центр гуманитарной помощи», - сказал протоиерей В.Диханов.

Также он рассказал о проекте духовно-психологической поддержки.

Переселенцы могут обращаться на телефонную линию духовной поддержки «Надежда»

«Церковь не делит людей ни по политическому, ни по национальному признаку, и на сегодняшний день является тем связующим звеном, которое способно восстановить, вылечить это общество», - отметил протоиерей.

Вместе с тем он обратил внимание, что людям психологически и духовно тяжело было «войти в ситуацию войны», соответственно, выйти из этого состояния также будет не просто. «Для этого и создаются центры социальной адаптации, гуманитарной помощи», - сказал Диханов.

Председатель Синодального отдела УПЦ отметил, что сейчас поток переселенцев уменьшился, однако проблем меньше не стало.

«Много людей вернулись обратно. Но это, чаще всего, люди трудоспособного возраста, которые готовы себя обеспечить, - они возвращались к своим домам, они хотели там быть. А здесь остались максимально социально незащищенные люди: пожилые люди, инвалиды, матери с детьми, - их очень много. Гуманитарная помощь, волонтерские сборы уменьшились в разы, а проблема осталась», - сказал церковный спикер.

В свою очередь, координатор Центра гуманитарной помощи УПЦ Анна Клименко отметила, что центр был создан Церковью для поддержки переселенцев, которые оказались в Киеве.

«Начинался он как склад, где были продукты, медикаменты, памперсы», - сказала она и добавила, что сначала в центр приходили по 5 человек, а сейчас его посещает до 100 человек в день.

А.Клименко сообщила, что в центре на территории Киево-Печерской лавры (корпус 70-А) люди получают моральную, духовную, психологическую поддержку, а также переселенцам помогают в поиске работы. «Центр гуманитарной помощи предоставляет в целом комплексную поддержку людям», - отметила она.

Координатор Центра гуманитарной помощи УПЦ добавила, что хотя центр и начинался с целевой группы переселенцев, сейчас помощь оказывается и женам солдат, которые находятся в АТО, их вдовам, а также солдатам, которые находятся на лечении.

«Целевая группа значительно шире, чем только переселенцы. Это все, кто пострадал от военных действий в Украине», - сказала она.

Также, говоря о потребности переселенцев, руководитель отдела социального служения Харьковской епархии УПЦ протоиерей Евгений Ромашин заметил, что они оказывают помощь всем нуждающимся людям, не зависимо от их позиции или национальности.

«Очень много вопросов возникает. Мы сталкиваемся, наша Харьковская епархия и область, с теми, кто находится в зоне боевого конфликта. Они обращаются к нам», - сказал отец Евгений.

Е.Ромашин отметил сложность ситуации с детскими домами, специализированными учреждениями в зоне конфликта. В частности, в Дружковке во время боевых действий находилось 200 детей с ДЦП.

«Кто больше всего страдает? Это незащищенные группы, это дети, инвалиды», - сказал он.

Координатор работы по помощи бездомным иеромонах Мелхиседек (Гордиенко) отметил, что "бездомный человек ведет войну со смертью каждый день, и каждый день для него может стать последним".

«Сейчас мы создаем социальные патрули, перенимаем опыт у наших друзей. Потому что тепло наших сердец в холодные зимние вечера намного действеннее, чем булочка, кусочек хлеба или 2 гривны, которые мы быстренько бросили, пробежали и забыли. С людьми нужно общаться, знакомиться, узнавать, какие проблемы их беспокоят. И стараться помочь», - призвал отец Мелхиседек.

Призвал не быть равнодушными и сделать простые шаги для помощи нуждающимся координатор волонтерского движения «Тельняшки», журналист телеканала «1+1» Александр Иваницкий.

«Если мы пишем «Єдина країна» на наших телеэкранах, то это значит, что когда человек с Востока пришел к нам, мы должны ему чем-то помочь. Главное ― встать с дивана и начать помогать людям, которые с Востока. Тогда мы действительно ощутим, что мы «Єдина країна», «Единая страна», - подытожил Александр Иваницкий.