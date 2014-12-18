В Украинской Православной Церкви сообщают, что переселенцы могут обращаться на телефонную линию духовной поддержки «Надежда».

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сказал председатель Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов.

«После Майдана очень много людей обращаются в Церковь за психологической и духовной помощью», - сказал он и добавил, что обычное количество обращений выросло в несколько раз.

В частности, весной было принято решение создать телефонную линию духовной поддержки «Надежда».

«Сначала были звонки от людей, которые во время событий на Майдане получили психологический, духовный срыв, стресс. Летом начались звонки от переселенцев», - сказал В.Диханов.

По его словам, на телефонную линию обращались и военнослужащие.

Отец Владислав напомнил номера телефона доверия «Надежда», где дежурят священники: 0 800 50 26 86 - ежедневно с 12 до 22 часов. Звонки для жителей Украины бесплатные.